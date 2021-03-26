“الحج والعمرة”: نستعد لعمرة رمضان بهذه الإجراءات.. ونتأكد من تحصين العاملين عبر الارتباط بـ”توكلنا”

بلادي – الرياض :

قال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، إن كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال جائحة كورونا توجهت لحماية الإنسان، وخصوصا المعتمرين، بما فيها توفير اللقاح.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الوزارة تستعد حاليا لاستقبال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، حيث تشمل الاستعدادات جميع مراحل العمرة، بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين أو تقديم الخدمة مباشرة لهم.

وأضاف أن هناك إرشادات دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة أو الجهات التنظيمية الأخرى، في ظل احتمال تزايد أعداد المعتمرين، خاصة التأكد من جاهزية جميع الخدمات في نقاط التماس.

وأكد على أن هناك منظومة إلكترونية تعمل بشكل متكامل مع الجهات المعنية، على أن يكون هناك ارتباط بين الوزارة وتطبيق توكلنا، ليتم التأكد من تلقى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن لقاح كورونا.