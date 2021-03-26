بلادي – الرياض :
حرصت معلمة على تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي رغم مرافقتها ابنتها التي ترقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وكشفت المعلمة عائشة آل إبراهيم، أن ابنتها تخضع للعلاج من ورم خبيث أصابها، وأنها تحرص على مواصلة تقديم الدروس لطالباتها، مطالبة الجميع بالدعاء لابنتها بالشفاء.
من جانبه، قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة أثناء أدائها إحدى الحصص، واطمأن على سلامة ابنتها، وأشاد بمبادرتها رغم الظروف التي تمر بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلمة تقدم حصصها من المستشفى أثناء مرافقتها لابنتها المصابة بورم خبيث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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