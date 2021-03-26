معلمة تقدم حصصها من المستشفى أثناء مرافقتها لابنتها المصابة بورم خبيث

بلادي – الرياض :

حرصت معلمة على تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي رغم مرافقتها ابنتها التي ترقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكشفت المعلمة عائشة آل إبراهيم، أن ابنتها تخضع للعلاج من ورم خبيث أصابها، وأنها تحرص على مواصلة تقديم الدروس لطالباتها، مطالبة الجميع بالدعاء لابنتها بالشفاء.

من جانبه، قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة أثناء أدائها إحدى الحصص، واطمأن على سلامة ابنتها، وأشاد بمبادرتها رغم الظروف التي تمر بها.