بعد تزايد الأعداد.. “الداخلية” تحذر من التهاون في الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة

بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، يُعدان مخالفتين للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، في رسالة للمجتمع بعد رصد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن غرامة المخالفة تبلغ ألف ريال في المرة الأولى، وتُضاعف عند التكرار.
وطالبت الداخلية كل من يرصد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، بإبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض حيث يكون على الرقم 911.
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