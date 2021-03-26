“الصحة” في رسالة تنبيه للمجتمع: هذا سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :
أرجعت وزارة الصحة، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشددت الوزارة في رسالة تنبيهية للمواطنين والمقيمين، اليوم (الجمعة)، على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة، والتباعد، والتعقيم، وعدم المصافحة.
يُذكر أن الإصابات التي سُجلت اليوم بلغت 510، ويُعد الرقم الأكبر منذ 5 أشهر، وتبرز هذه الأرقام استمرار التذبذب في تسجيل الحالات الجديدة والنشطة والحرجة، وتؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
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