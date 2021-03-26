“الخارجية” تعرب عن تعازيها في ضحايا حـادث تصادم القطارين في مصر

بلادي – الرياض :
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الأسى لحـادث التصادم الذي وقع بين قطارين في محافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية، وأسفر عن وقوع عشرات الضحـايا والمصابين.
وعبّرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن حصيلة الضحايا الأولية للحـادث تجاوزت 32 وفـاة و 165 إصـابة.
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