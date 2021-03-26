وكيل الصحة: يجب التفريق بين الأعراض الحقيقية للقاحات والتي تتصادف مع أخذها

بلادي – الرياض :

شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله العسيري، على ضرورة التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية للقاحات، وبين التي تتصادف مع أخذها ولا علاقة لها به.

وأشار إلى أنه مع إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص، سيتزامن ذلك مع أمراض موجودة أصلاً لديهم من قبل، ويتصادف أن تحدث أعراضها بعد اللقاح.

وأضاف: “مثلاً مدينة فيها مليون شخص والنسبة السنوية للجلطات الناجمة عن تصلب الشرايين فيهم ١٠٪، وعند تطعيمهم تصادف أن بعض هذه الجلطات حدثت بعد التطعيم، لكن لم تتغير النسبة السنوية لهذه الجلطات ولم تتغير أنماطها”.