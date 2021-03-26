واشنطن تدين الاعتداء الحوثي على محطة توزيع جازان وتصفه بالاستفزاز الواضح لإطالة الصراع

بلادي – الرياض :
أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، اعتداء ميليشيات الحوثي الإرهـابية المدعومة من إيران على محطة توزيع نفط في جازان.
وأكدت أن العملية تمثل استفزازًا واضحًا من جانب الحوثيين، يهدف لإطالة أمد الصراع في اليمن، مشيرة إلى أن الـهجوم الحوثي يأتي بعد أيام قليلة من المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن، داعية للانخراط في المسار السياسي ودعم جهود المبعوثين جريفتس وليندركينج.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة أسواق الطاقة عقب حـادثة قناة السويس، وسوف تتخذ إجراءات إذا استدعت الضرورة، مؤكدة أنها اقترحت على مصر المساعدة في إعادة فتح القناة.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الاعتداء على المنشأة النفطية يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة التي أعلنتها المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.
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