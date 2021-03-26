وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 3 عقارات لصالح شركة الكهرباء

بلادي – الرياض :

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على نزع ملكية 3 عقارات في محافظات، أبو عريش، ورجال ألمع، وضمد، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وألزم القرار الشركة بإبلاغ أصحاب الحقوق بالتعويض المقدر لهم، وأن تدفع مستحقاتهم خلال عامين من تاريخ صدور الموافقة.

ومنح القرار أصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقا للنظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.