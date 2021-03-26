البنك الراجحي يقدم المساعدة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان عن شروط الحصول على عمل حساب جاري للمستفيدين، حيث أن يجب على المستفيد أن تنطبق جميع الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون فتح حساب في البنك الراجحي، بالإضافة إلى ذلك أن بنك الراجحي يقدم العديد من المميزات الهامة للعملاء، غيره من البنوك الأخرى، ومن الجديد بالذكر أن يمكن على المستفيد أن يحصل على حساب جاري بعدة خطوات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنك الراجحي، دون الحاجة للتوّجه إلى أي فرع من فروعه الأخرى.

شروط الحصول على فتح حساب في البنك الراجحي :

يجب على المستفيد أن يتجاوز عمره 18 عاماََ. يجب على المستفيد أن يسجل جميع المعلومات الشخصية، على الموقع الرسمي الإلكتروني بنك الراجحي. يجب على المستفيد أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية.

أهمية فتح الحساب الجاري في بنك الراجحي :

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية يقدم العديد من المميزات الهامة للعملاء، وهذا يعد أمر هام للغاية ويميزه عن البنوك الأخرى، وهذا يساعد جميع المواطنين السعوديين عن فتح حساب جاري في بنك الراجحي، حيث أن يمكن ادخار واستثمار أموالهم، فيها بدلاً من تعرضها لأي عملية نصب واحتيال، وهذا يمكن باتباع جميع الشروط لكي يتم فتح الحساب في بنك الراجحي.

بالإضافة إلى ذلك أن جميع البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بالمستفيد سرية، ولا يمكن الإطلاع عليها من أي شخص، قبل تنشيط الحساب للتأكد منها، ولذلك يمكن للشخص المستفيد الإطلاع على الرقم البريدي الخاص بالمنطقة التابع لها، لكي يتم فتح الحساب بكل طريقة سهلة وبسيطة للغاية، ولذلك يمكن تقديم طلب للحصول على حساب جاري لدى مصرف الراجحي، ولذلك يمكن اتباع عدة خطوات للحصول على فتح حساب جاري في البنك الراجحي، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروعه الأخرى.

خطوات الحصول على حساب جاري في بنك الراجحي :

يجب على المستفيد أن يكون الهوية الوطنية المفعول، وعلى أن قد يكون عمر المتقدم لطلب فتح الحساب أكثر من 15 عاماً. ولذلك يمكن إتمام عملية فتح الحساب الي النهاية في حالة عملية التسجيل. يجب على المستفيد أن كتابة البريد الوطني، وعنوان البريد الإلكتروني صحيح. يجب على المستفيد أن يكون مسجلاََ في خدمة أبشر، لكي يتم إتمام عملية توثيق المعلومات الخاصة بالمستفيد. يجب على المستفيد أن يكون رقم الجوال للتسجيل صادر من أحد مزودي الخدمة بالسعودية. لا يمكن العميل أن يستطيع الاستفادة من كامل الخدمات والصلاحيات مثل دفتر الشيكات، والبطاقات الإئتمانية. يجب على العميل المستفيد أن يقر بأنه لا يشغل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منصب سياسي. يجب على العميل أن يقر على أن أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح إدارة حساب شخصي. في حالة الموافقة على جميع الشروط الواجب توافرها الضغط على الخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي من بنك الراجحي.

ومن الجدير بالذكر أن من ضمن شروط فتح حساب جاري يجب على العميل الإقرار بكامل أهليته وقراه العقلية، أنه له الحق في التصرفات القانونية اللازمة لكي يتم فتح حساب شخصي لدى المصرف بمفرده، وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة، التي تستدعي طلب معرفة الإجراءات، ولذلك يجب في النهاية الإطلاع على كافة التفاصيل والبيانات الخدمة الإلكترونية، كي يتم فتح الحساب المصرفي للعميل المستفيد.