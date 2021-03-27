النفاذ الموحد والخدمات وطريقة تسجيل الدخول 2021

النفاذ الموحد والخدمات وطريقة تسجيل الدخول2021، منصة يقدم عن طريقها بعض الخدمات والتي تتمثل في استخراج وايضا التحكم في كافة ما يتعلق ببطاقات المواطنين التعريفية سواء كانت تخص أحد المواطنين أو تخص مقيم داخل ربوع المملكة، جاء هذا في الإطار الداعم للتطورات السريعة التي أحدثتها التكنولوجيا مؤخراً فى عالم الخاص بالخدمات في الحقبة الأخيرة وأيضاً حرصاً على السير معها في خط موازي، حيث أنها في آخر فترة أصبحت أمر اعتيادي وواقعي لا يمكن أبدا الإستغناء عنه، وتلعب دوراً هاماً في تطبيق التوصيات الضرورية للحد من الإنتشار المتزايد للمرض الوبائي الراهن.

المزايا التي تقدمها منصة النفاذ الموحد

يحتاج التسجيل فيها إلى عدد ليس بقليل من العوامل التي تأكد بشكل كافي على مدى المصداقية التي يتمتع بها الموقع، بالإضافة أنه متاح كذلك في حالة أن الصلاحية الخاصة بالبطاقة قد نفذت إمكانية اصدار أخرى بسهولة ويتم هذا على نحو إليكتروني بحت دون عناء، والتأكيد أيضاً على جميع البيانات التي قمت بإدخالها مسبقا

مع إضافة توقيع خاص وأيضاً التحكم فيها بنظام ذاتي، بالإضافة إلى الاساليب الداعمة للمصداقية والتي تتمثل في البصمة الجينية سواء كانت الأصابع او حتي الوجه وأيضاً قرنية العين، وكما أنه يرسل لك بشكل فورى رمز لا يمكن استخدامه إلا من قبلك حيث أن صلاحيته تكفى مرة واحدة.

طريقة التسجيل في منصة النفاذ الموحد

يجب أولا الولوج مباشرة إلى موقع الخاص بالمنصة، بعدها يمكن أيضاً للمستخدم التفعيل والتوثيق كذلك بشكل شخصي، كما أنه يجب أن تستخدم بعد ذلك اسم المستخدم و بالإضافة إلى ذلك الرمز المرورى أيضاً ،الى جانب كل ذلك يمكنك أن تقوم أيضًا باستخدام هذه الأساليب التي تأكد على المصداقية والتي تتمثل في البصمة الجينية سواء كانت الأصابع او حتي الوجه وأيضاً قرنية العين، وهذا بالإضافة أنه يرسل لك بشكل فورى رمز لا يمكن استخدامه إلا من قبلك حيث أن صلاحيته تكفى مرة واحدة.