تعديلات نظام العمل الجديدة 1442 في السعودية.. وشروط استفادة العامل من خدمة التنقل الوظيفي

تعديلات نظام العمل الجديدة 1442 في السعودية، قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يخدم مختلف القطاعات بالمملكة ويحل مشاكل العمل في السعودية ليكون هناك أسس واضحة في قانون العمل السعودي تلائم كافة القطاعات الحكومية المستهدفة، وتدعم عمل المرأة السعودية واندماجها بسوق العمل بشكل يضمن حقوقها، وفي الوقت ذاته يتم تحقيق رؤية المملكة 2030 بناء أسس واضحة ضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

تعديلات نظام العمل الجديدة 1442

أجريت وزراة الموارد البشرية تعديلات نظام العمل الجديدة 1442بما يضمن تطوير نظام العمل في السعودية ليكون في بيئة تشريعية ملائمة، ورفع نسب مساهمة المرأة في سوق العمل السعودي ضمن رؤية المملكة 2030 بما يخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

نظام العمل الجديد في السعودية

تتضمنت تعديلات نظام العمل الجديدة 1442مجموعة من البنود ضمن قانون العمل في السعودية وتغريم المخالفين لتشمل التالي:

تغريم السماسرة لتوظيف السعوديين، بما لا يقل عن 200 ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي.

في حالة الاستقالة هناك مجموعة تعديلات، يكون الطلب ا مقدماً كتابياً ونافذاً في حالة مضى عليه أكثر من شهر دون قبوله.

يستطيع صاحب العمل تأجيل القبول بهذه الاستقالة لمدة شهرين في حالة اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقالة.

منح الموظفين ساعات عمل إضافية بإجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50% بموافقة العامل.

تحسب ساعات العمل لأيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

وجود عملية تفتيش دورية لمتابعة تطبيق تعديلات نظام العمل الجديدة 1442 بالسعودية.

تحصل المرأة العاملة على أجر كامل في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعاً ولها الحرية في توزيعهم.

رسوم استقدام العامل غير السعودي يتحملها صاحب العمل، وكذلك رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى يتم إقرارها من الحكومة في سبيل تجديد رخصة العمل.

شروط استفادة العامل من خدمة التنقل الوظيفي