قامت وزارة التعليم بإطلاق موعد بدء امتحانات الترم الثاني في المملكة العربية السعودية وقد راعت الوزارة الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، لذلك قامت الوزارة باعتماد العامين الدراسيين لعام 2021، واعتماد الإجازة الصيفية.

موعد بدء امتحانات الترم الثاني في المملكة العربية السعودية

وأقرت الوزارة بخمس درجات يتم منحهم تبعاً لسلوك الطالب والمواظبة على مدرسته، ويتم تقديم الطالب في المرحلة الثانوية في حالة غيابه من الحصص بدون عذر وقبول ذلك العذر، وتم تأجيل الامتحانات المتعلقة برقم59627 للعام الدراسي القادم.

جدول الامتحانات في المملكة السعودية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السعودية إجازات العاملين، وذلك بعد إعلانها موعد بدء امتحانات الترم الثاني في المملكة العربية السعودية بحيث تكون نسبة حضور المدرسين تزيد عن 60٪، ونسبة حضور غير المدرسين تقل عن 60٪، ويتم حصولهم علي 36يوم إجازة، ويوجد بعض التعديلات قبل بداية شهر رمضان تم الإعلان عنها، حيث تم تعديل الجدول الدراسي ليعود منسوب جميع المراحل الدراسية من معاهد ومدارس ومراكز باستثناء المعلمين والمعلمات، ومن الواجب والضروري أن يكون لكل مدرسة عامل يعمل على جمع أرقام خاصة بالطالب وأهل الطالب للتواصل معه في حالة تغيبه عن الدراسة أو حدوث أي شيء مع الطالب أو حدوث شيء له.

بداية دراسة الفصل الدراسي الأول، يوم 29/8/2020

إجازة اليوم الوطني، يوم 23/9/2020

بداية اختبار الفصل الدراسي الأول، يوم 20/12/2020

بداية إجازة منتصف العام، يوم 31/12/2020

بداية دراسة الفصل الدراسي الثاني، يوم 17/1/20213

بداية إجازة عيد الفطر، يوم 28/4/2021

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، يوم 17/5/2021

بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني، يوم 22/5/2021

بداية إجازة نهاية العام، يوم 2/6/2021

اعتماد مواعيد الإجازة

تم الإقرار بمواعيد إجازة عيد الفطر في بداية يوم 14 من الشهر المبارك، وتم تعميم القرار على جميع مدارس المملكة العربية السعودية، وتم تعديل القرار الذي اتخذ في حق المعلمين والمعلمات، حيث أنه من بداية اليوم الأول من شهر سبتمبر يعود المعلمين إلى عملهم في مراحل التعليم الأساسية، وتم أيضاً التصريح بعودة المعلمين الذين تحت التدريب لسد العجز في المدارس، ويجب على المدرس الاستجابة لهذا القرار، وتم تعديل القرار الخاص بالعاملين الذين يشغلون الوظائف غير التعليمية، حيث تكون إجازتهم من نهاية يوم الاثنين الموافق 8/9/1442، وتم التأكد على تلك القرارات من قبل وزير التعليم السعودي وسيتم العمل بها في العام الدراسي الحالي لسنة 2021.