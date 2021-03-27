شروط استلام جواز السفر بدون حجز موعد، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية بتوضيح أهم الشروط المحددة لكي يتمكن الجميع من الحصول على جواز السفر الذي تم تجديده، وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين يتساءل أنه يريد الحصول على جواز السفر الخاص به الذي تم تجديده من خلال فرع الدمام فهل هذا الأمر يتطلب منه أن يحجز موعد.

استلام جواز السفر بدون حجز موعد

وبالتالي قامت إدارة الجوازات بالرد عليه من خلال الصفحة الرسمية الموجودة على موقع تويتر عبر الانترنت أن في حالة استلام جوازات السفر، ويكون تحت إشراف إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الجميع، وينبغي عليك أن تقوم باحضار جواز السفر القديم وكذلك الهوية الوطنية لكي يتمكنوا من تقديم الخدمة التي وبالتالي لايتطلب منك أن تقوم بتحديد موعد حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة على أهمية أن يقوم جميع المواطنين باستلام جواز السفر في المدة المحددة لها عند إصدار أو تجديد.

وبالتالي أكدت هيئة الجوازات من خلال الحساب الرسمي الخاص بها بموقع تويتر أنه ينبغي على جميع المواطنين الالتزام باستلام جواز السفر في المدة التي تم تحديدها، وذلك لتجنب حدوث إلغاء جواز السفر دون أن يتم سداد الرسوم لك مرة أخرى.

خطوات استخراج تصريح السفر من هيئة الجوازات

المديرية العامة للجوازات قامت توضيح الخطوات الصحيحة التي تساعد الجميع على استخراج تصريح السفر وهذا جاء ردا على استفسار بعض الأشخاص من خلال الحساب الرسمي على موقع تويتر، وبالتالي أوضح هيئة الجوازات أنه يتم رفع طلب تصريح السفر من خلال الولوج إلى منصة أبشر مع وجود سجل الأسرة وجميع أرقام وأسماء المرافقين مع أهمية أن يتم إثبات السكن.