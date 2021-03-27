نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر school.madrasati.sa منصة مدرستي رابط الدخول و التسجيل و الأدوات المتاحة للطالب والمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة school.madrasati.sa منصة مدرستي إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية عام 2019 توافقاً مع رؤية 2030 نحو مستقبل أكثر تطوراً لنشر التعليم عن بعد عبر الإنترنت وأيضاً حل مناسب للأزمة الحالية والجائحة العالمية، بحيث يتمكن جميع القائمين على التعليم في المملكة العربية السعودية من معلمين، ومشرفين تربوين، ومديرين وأولياء الأمور، والطلاب من المتابعة والتواصل عبر المنصة التعليمية عقب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. الخدمات التي توفرها school.madrasati.sa منصة مدرستي لطلاب وأولياء الأمور منصة مدرستي التعليمية تتيح للطلاب عدة خدمات أهمها التواصل عبر منصة مدرستي مع المدرسة وكأنهم في الفصل الدراسي عن طريق إتاحة “محفظة إلكترونية” لكل طالب تحتوي على بياناته مثل المقررات التي يدرسها، وهواياته ،مهاراته وابرز العلامات التي تميز بها

تساعد الطلاب على التفاعل والتواصل مع المدرسة والتعرف على ابرز المنشورات والإعلانات من خلال الضغط علي “محتوي مدرسي “.

يستطيع الطلاب استغلال الوقت والحرص عليه من خلال أيقونه التقويم لأضافه بدأ وانتهاء مهمة عليه القيام بها.

تتيح منصة مدرستي تقييم الطلاب من خلال أيقونه تقييم ذاتي.

توفر نظاما خاص لعمل الواجبات وسبورة رقمية للشرح من خلال مايكروسوفت تيم.

عمل ملف pdf يحمل عليه الطالب جميع مقرراته ودروسه وواجباته. خدمات منصة مدرستي لأولياء الأمور إتاحة التقارير والمعلومات التفصلية عن الأبناء والمدرسة

إتاحة التقارير والمعلومات التفصلية عن الأبناء والمدرسة حضور اللقاءات التخصصية والعامة وتحميل كتب ومقررات أبناءهم

الاشتراك مع الأبناء من خلال مجتمع مدرستي والتواصل مع إدارة المدرسة

الإطلاع علي الاختبارات الإلكترونية ومعرفة النتيجة

إمكانية إرسال رسائل إلى المدرسة متابعة الواجبات المدرسية والتحقق من حضور الأبناء الدروس. كيفية التسجيل ورابط الدخول إلى school.madrasati.sa منصة مد ر ستي أولا دخول ولي الأمر حتى يتسنى للآباء والأمهات متابعة الأبناء على منصة مدرستي لابد لهم من الدخول ببيناتهم المسجلة على حساب نور ثم الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية

يضغط على تسجيل الدخول ثم كتابة الاسم والرقم السري المسجل على نظام نور ثم الدخول إلى المنصة واختيار أيقونة ولي الأمر ثانياً تسجيل الدخول للطالب والمعلم الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الضغط أعلى يسار الصفحة علي أيقونه تسجيل الدخول عبر school.madrasati.sa تسجيل البريد الإلكتروني من microsft office ثم كلمة المرور الدخول إلى صفحة منصة مدرستي الرئيسية واختيار أداة من أدوات المنصة التي يرغب استعراضها الطالب أوالمعلم أو أوولي الأمر أو القائد .

أدوات التعليم على school.madrasati.sa منصة مدرستي

يوجد العديد من الأدوات المتاحة التي تساعد الطالب أو المعلم أو المشرف أو مديري المدارس من استخدامها للبحث عن المعلومات التي توافرها المنصة منصة مدرستي وتسهل عملية التواصل بين أطراف المنظومة التعليمية من أداه الدروس الإفتراضية، وحل الواجبات والأنشطة التعليمية والتقارير والإحصائيات، وغيرها كما هو موضح بصورة حيث يبلغ عدد الأدوات 112 أداه.

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