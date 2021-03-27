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عمر شويل - جدة تعرف على مواعيد عمل البنك الأهلي السعودي والبنوك السعودية في رمضان 1442 يعلم الجميع أن مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم تختلف عن مواعيد العمل في الشهور الأخرى، لذا تقوم بعض المؤسسات بتغيير المواعيد الخاصة بها في هذا الشهر سواء بالتقديم أو بالتأخبر، كما أن البعض الآخر يكتفي بفترة واحدة فقط بدلاً من فترتين، ونظرا لكون البنك الأهلي السعودي من أكثر المؤسسات المالية التي يحتاجها جميع المواطنين يومياً، وذلك لإجراء كافة التعاملات المالية يرغب الجميع في معرفة مواعيد العمل فيه.

مواعيد عمل البنك الأهلي السعودي في رمضان

بالنسبة لمواعيد عمل البنك الأهلي السعودي في رمضان أعلن البنك الأهلى عن تغيير مواعيد العمل في شهر رمضان لجميع فروع المملكة، ونشرتها على الصفحة الخاصة بالبنك على أن تكون كالتالي:

تعمل الفروع الأساسية للبنك الأهلي لفترة واحدة فقط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

تعمل فروع البنك الأهلي المتواجدة في مراكز الأسواق من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 فجراً.

تستمر مولات المنطقة الشرقية من المملكة بدءا من الساعة 9 صباحاً وحتى الثانية فجراً.

يبدأ العمل في فروع البنك الأهلي الخاصة بالتمويل التجريبي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

فرع اوتو مول: يظل هذا الفرع هو الوحيد الذي يعمل لفترتين، الأولى من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصراً، والثانية من العاشرة مساءاً وحتى الثانية فجراً.

مواعيد العمل في بنوك المملكة العربية السعودية

سوف نوضح لكم مواعيد العمل في بنوك المملكة، تفقت جميع البنوك السعودية على العمل في أوقات موحدة لمنع إهدار وقت العميل في التنقل بين الفروع المختلفة، حيث تبدأ البنوك العمل بداية من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءاً، وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وتكون أجازة أسبوعية يومي السبت والجمعة.