قرض آهل الميسر بسداد 5 سنين بدون كفيل وبلا فوائد ب60 ألف عبر بنك التنمية

قرض آهل الميسر حيث يمنح الآن القرض بأقساط شهرية بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنين لتخفيف أعباء زيادة الأسعار وضعف الدخل على المواطنين السعوديين الحاصلين على التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي أعتاد بتقديم تمويلات بدون كفيل لموظف الحكومة وبدون فوائد لجميع الفئات في المملكة فهو أشهر بنك سعودي يقدم قروض بدعم من الحكومة السعودية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة ولكن لابد أن يكون سن العميل المتقدم 18 عام فأكثر من ذلك لقبول طلب القرض المناسب له ويحق له بعد الموافقة على الطلب الاستفادة بجميع المزايا التمويلية التي يوفرها البنك ويمنح منتح آهل عبر الإنترنت من خلال رابط التقديم على قرض منتج آهل القرض الميسر بفترة سداد طويلة الأجل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

شروط الموافقة على طلب قرض آهل الميسر عبر بنك التنمية الاجتماعية

المزيد من المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب صرف قرض منتج آهل الميسر بفترة سداد 5 سنين يريدون معرفة كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على القرض المناسب لهم لذلك نقدم الآن جميع الشروط الواجبة لتحقيق ذلك كما يلي

لابد أن يكون صافي الدخل الشهري 3 ألف ريال سعودي للمتقدم لمنتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل يطلب أن يكون عمر المتقدم من سن 18 عام إلى 55 عام فقط ولكن يسمح للمتقاعد التقديم على قرض آهل حتى سن 70 عام

يتطلب منتج آهل في السعودية توفير كفيل لجميع السعوديين والسعوديات المتقدمون لطلب القرض الميسر لهم ولكن لا يفرض طلب الكفيل الغارم على جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي

الحد الأقصى لطلب منتج آهل بمبلغ ستون ألف ريال سعودي لكي يتم الموافقة عليه

أهم مميزات طلب قرض آهل الميسر عبر بنك التنمية الاجتماعية