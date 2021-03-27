كيف اسجل مولود جديد في الأحوال المدنية بالسعودية

كيف اسجل مولود جديد في الأحوال المدنية السعودية سؤال يحتاج منك أن تعرف بعض المعلومات والأوراق الخاصة بتسجيل المواليد الجدد، حيث أن تلك الخطوات يجب أن يقوم بها أحد من الآباء، وذلك لأن من خلال تسجيل الطفل يتم توثيقه بشكل قانوني من خلال إصدار شهادة ميلاد خاصة به لكي تحفظ له كافة الحقوق التي تكفل لجميع المواطنين السعوديين، وإذا لم يتم تسجيلها فأنه لم يتم الاعتراف به بشكل رسمي، كما أن المسؤول عن التأخير في التسجيل يتعرض إلى الكثير من العقوبات التي قام يفرضها القانون.

كيف اسجل مولود جديد في الأحوال المدنية

من أجل تسجيل المواليد المولودين داخل المملكة العربية السعودية يجب أن يتم تسجيل الطفل في مصلحة الأحوال المدنية، وذلك دون أن يتخطى موعد الولادة شهر واحد، حيث إذا لم يتم التسجيل خلال الشهر الأول سوف يتم توقيع غرامة التأخير على الأب، وقد قامت كانت الأحوال المدنية باشتراط بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتسجيل وذلك كالآتي:

نموذج 87 لتسجيل المواليد وتعبئة بياناته إذا كان المتقدم بطلب تسجيل المولود هو والده.

يتم تعبئة نموذج 88 تسجيل المواليد وذلك إذا كان من يرغب في تسجيل المولود هو غير الأب، وذلك إذا كان قد مضى على ولادة الطفل خمسة عشر يومًا مع الحرص أن يتم تعبئة النموذج بقلم أزرق وبخط واضح دون كشط أو طمس.

إحضار صورة من سجل الأسرة ويجب أن يكون السجل قد تم إضافة الأم فيه.

في حالة إذا كانت الأم المطلقة يجب إحضار صورة من صك الطلاق الرسمي.

إذا كان الأب لم يسبق له أن قام بالتقسيم يجب أن يقوم بإحضار صورة شخصية له مقاس 4 في 6 بالزي السعودي وأن تكون حديثة ولا يكون الشخص يرتدي النظارات، أو أن تكون الصورة عليها أي مؤثرات، وتكون مطابقة للواقع، ولا يتم استخدام أي برامج لإدخال التحسينات عليها.

يتم تعبئة النموذج 58 إلكترونيًا أو ورقيًا وعندما يتم تعبئته بشكل ورقي يجب أن يتم ذلك دون كشط أو طمس بخط واضح، وأن تكون تعبئة النموذج من خلال استخدام قلم أزرق اللون.

إحضار أصل تبليغ الولادة من المستشفى الذي تمت فيه الولادة.

الهوية الوطنية للأب وصورة منها.

الهوية الوطنية للأم وصورة منها.

تسجيل مولود جديد في الأحوال المدنية السعودية

يمكن تسجيل المواليد في الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية من أجل الحصول على شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، وذلك من خلال الخطوات البسيطة وهي: