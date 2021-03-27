نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تكافل الراجحي المجاني وأهم الخدمات التأمينية في تكافل الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم تكافل الراجحي المجاني وأهم الخدمات التأمينية في تكافل الراجحي، حيث أن تكافل الراجحي يختص بكلا من تأمين السفر، أو التأمين على المركبات وأيضا التأمين الصحي وغيرهم، وتعمل هذه الخدمات التي يتم تقديمها من قبل تكافل الراجحي على مساعدة المواطنين في الحصول على التعويضات عن الكوارث والحوادث المختلفة التي تحدث لهم، كما تتميز شركة تكافل الراجحي بكونها من أهم الشركات الحديرة بالثقة من قبل العملاء داخل المملكة، كما يقوم بتقديم عمليات مريحة وسهلة لكل العملاء في كلا من الخدمات للإشتراك أو لتجديد الوثائق التأمينية، مع تقديم أسعار منافسة وجودة عالية، وتقدم العديد من الخصومات أثناء عملية تجديد التأمين.

رقم تكافل الراجحي المجاني

يبحث المواطنون داخل المملكة على اجابات لكثير من الأسئلة والإستفسارات عن الخدمات التأمينية التي تقدمها تكافل الراجحي لجميع المشتركين بها، َلهذا قامت تكافل الراجحي بتقديم خدمة هاتفية مجانية جديدة لمن يرغب في الإجابة على سؤال أو استفسار، أو في حالة تقديم بلاغ، ويتمكن من هذا عن طريق الرقم الموحد لتكافل الراجحي وهو 920004414، كما ينمكن من التواصل معهم عن طريق الواتساب عن طريق إضافة مقدمة المملكة +966، ويمكنك أيضا معرفة الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية وشروط تجديد تأمين السيارة

التواصل مع شركة تأمين تكافل الراجحي

كما تقدم شركة تأمين تكافل الراجحي طريقة للتواصل، ويستطيع جميع المواطنين القيام بالتواصل مع تكافل الراجحي عم طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وسوف يتم الرد عليهم سريعا ويتم التواصل معهم عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

أولا الدخول على موقع شركة تأمين تكافل الراجحي

ثم القيام بالضغط على جملة اتصل بنا التى توجد أعلي الصفحة.

وبعد ذلك عليك القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم اختيار طريقة التواصل.

ثم كتابة رسالتك.

وبعد ذلك إدخال الرمز في الصورة.

ثم الضغط على تأكيد.

وسوف يتم التواصل معك بأسرع وقت

الخدمات التأمينية في تكافل الراجحي

تقوم تكافل الراجحي بتوفير العديد من الخدمات التأمينية سواء كانت للشركات أو الأفراد، والتي تقوم بتقديمها بأعلي جودة وبأسعار مختلفة ومنافسة لغيرها من شركات التأمين الأخري داخل المملكة العربية السعودية، ويستطيع أيضا المواطن الإستفسار عنها أثناء التواصل معهم عبر رقم تكافل الراجحي المجاني وأهم الخدمات التأمينية كما يلي:

أولا خدمات تأمينية للأفراد:

تأمين وافي – وافي

تأمين واثقة – للسيدات

وتجديد تأمين المركبة

تأمين الوثيقة الموحدة

تأمين العمالة المنزلية

تأمين السفر لجميع أنحاء العالم

وبرامج الحماية والإدخار

تأمين المنازل

وغيرها

ثانيا خدمات تأمينية للشركات: