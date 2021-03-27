تسجيل طلب المساعدات المقطوعة بالرقم المدني وخطوات تحديث بيانات السعودي

تسجيل طلب المساعدات المقطوعة التي يسعى صاحب الأسرة التي لا يكفيه الدخل الشهري أو الأرملة والمطلقة الساعية على الاسرة للحصول عليه عبر وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتابع كل سعودي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة في تسجيل الطلب ليتم إدراجه ضمن المستفيدين من المبالغ النقدية التي يتم تحديدها حسب راتب المواطن والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، كما يتابع المسجلين من قبل والذين تم إدراجهم ضمن المستفيدين للتعرف على مواعيد تحديث بيانات الضمان لتأكيد الصرف الشهري أو الدوري له، ونقوم بشرح معطيات التسجيل والتحديث لضمان الصرف الآمن الذي تلتزم به وزارة الموارد البشرية كما نقوم بعرض رابط تقديم الاعتراضات في حال لم يتم الصرف.

طلبات الدعم المادي للمستفيدين

برنامج المساعدات المقطوعة

هو برنامج اجتماعي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقه منذ عدة سنوات ليستفيد منه الشريحة الأكبر من الشعب السعودي ممن هم في حاجة إلى مبلغ مالي يتم مساعدتهم على تخطي مصاعب النفقات المعيشية، وخاصة أصحاب الاسر الذين لهم راتب لا يكفي الأسرة أو الأسرة التي تعيلها أرملة أو المطلقات أو الأسر المهجورة، حيث تقوم المؤسسات الخدمية بالمملكة بشمولهم بالدعم والرعاية وتتيح لهم التسجيل عبر رابط وزارة الموارد البشرية لإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الدعم، كما أن هنالك العديد من البرامج والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والخيرية التي تساعد الفرد والأسرة بالدعم المادي أو العيني ولكل منهم الشروط الخاصة بها.

تقديم طلب المساعدات المقطوعة

يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية. يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. تظهر الخدمات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بكتابة الاسم كاملا والرقم المدني. يقوم بكتابة الحالة والراتب الشهري. لابد من كتابة رمز التحقق. يتم كتابة العنوان ورقم الهاتف. لابد من الموافقة على قوانين الصرف الموجودة. يتم إرسال الطلب. كما يمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لمن هم مسجلين فيها من قبل برقم السجل المدني.

تحديث بيانات المستفيدين

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية نداء لجميع المسجلين لديها بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم جميعها، والتي تكون رقم الهاتف أو العنوان أو الدخل الشهري والحالة الاجتماعية، للحصول على البيانات الأحدث وذلك لضمان صرف المساعدة في الوقت المقرر، ويكون من لم يقم بتحديث البيانات قبل تحديد القوائم النهائية للمستفيدين وتحديد موعد الصرف لا يحق لها الاستفادة منها، كما تتيح الوزارة رابط طلب تقديم الاعتراض على عدم الصرف ويتم الرد عليه في وقت قريب مع ذكر سبب الحرمان، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر رابط تقديم الاعتراضات الفترة التي من المقرر لها دراسة الطلب والرد عليه والتي تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وتعد المساعدة المقطوعة أملا للعديد من المواطنين السعوديين حيث تكون مبلغا من المال كبير يتم اقتطاعه لمساعدة المواطنين في قبيل فترة من الاحتياج على أن تكون شروط الاستحقاق جميعها تنطبق عليه، ومن أهم شروط الاستحقاق أن يكون المواطن سعودي الجنسية وألا يتقاضى راتب من مؤسسات اجتماعية أخرى وألا يكون من أرباب السجون أو دور الرعاية الاجتماعية وألا يعتاد السفر خارج المملكة لأكثر من 3 شهور.