hrsd.gov.sa طلب راتب الضمان الاجتماعي بخطوات التسجيل وتوقيت المساعدات المقطوعة

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طلب راتب الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه للأسر الفقيرة والتي لا تتلك الدخل الشهري الكافي لها عبر رابط وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا خطوات تقديم راتب التقاعد بعد العمل أو التقاعد المبكر الذي يتابع المواطن التعرف على تفاصيل التقديم فيه وآلية الصرف، ويتابع المواطنين أيضا في هذه الأيام معرفة أخبار ومواعيد صرف المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1442.
آليات الصرف للرواتب الحكومية والغير حكومية
طلبات صرف رواتب الضمان الاجتماعي
يكون الشغل الشاغل للمواطنين هو معرفة كيفية تقديم طلبات الحصول على راتب الضمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المتنوعة بالمملكة، فمنهم الفقراء الذين ليس لديهم الدخل الشهري الكافي الذي يكفي نفقات المعيشة وفواتير المسكن والتعليم ومنهم أيضا المتقاعدين بعد انتهاء سنوات العمل بالمؤسسات الحكومية والراغبين في الحصول على رواتب التقاعد، وتسعى الفئات للتعرف على آلية التسجيل وشروط صرف الرواتب الخاصة بهم.
رواتب الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة
يتم تحديد الأسر الفقيرة المستحقة لصرف راتب الضمان بشكل شهري، حسب آلية صرف محددة يتم تحديدها مسبقا في تقويم السعودية، وتكون بعدد من الشروط ومنها أن يكون المسجل لطلب الراتب أو المعاش سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من له أب غير سعودي أو أم غير سعودية، وأن يكون الدخل الشهري له غير كافي أي أقل من 3000 ريال للأسرة و2600 ريال للفرد، كما يكون من غير أرباب دور الرعاية الاجتماعية أو التأهيل أو دور المسنين ولا يكون في السجون السعودية، كما يكون غير معتاد على السفر للمملكة لأكثر من 3 أشهر، وألا يكون من أصحاب العقارات أو السيارات أو السجل التجاري.
خطوات طلب راتب الضمان الاجتماعي
- يجب أن يكن المواطن أولا مستحقا لصرف رواتب الضمان حسب قوانين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ويقوم في الخطوة الثانية بالدخول على رابط الوزارة الرسمي.
- يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية بأعلى الصفحة.
- يتم كتابة البيانات الخاصة بالمواطن جميعها والموافقة على شروط الاستحقاق.
- يقوم بكتابة رمز التحقق ثم يتم إرسال الطلب.
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