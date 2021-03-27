نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت عن طريق الراجحي 1442 أنواع حلول التمويل العقاري شراء منزل مصرف الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة شراء بيت عن طريق الراجحي 1442، نتعرف اليوم سوياً على شروط شراء بيت عن طريق بنك الراجحي وكذلك انواع حلول التمويل العقاري المقدم من مصرف الراجحي للحصول على التمويل الذي يتناسب مع احتياجتك.
شروط شراء بيت عن طريق الراجحي 1442
حيث يوفر مصرف الراجحي العديد من أنواع التمويل العقاري بحسب حاجة كل شخص للتمويل العقاري، والذي يمكنك عزيز العميل من شراء منزل أو شقة، فضلاً على تقديمه للكثير من الفرص لشراء قطعة أرض حال الرغبة في بناء منزل عليها، ومن هذا المنطلق نقوم بسرد لكم مبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه من الراجحي، وأنواع التمويل العقاري في شراء بيت عن طريق الراجحي من خلال الأسطر التالية.
فيما يخص مبلغ التمويل من بنك الراجحي لشراء فيلا أو شقة، تستطيع أن تحصل على تمويل بما يساوي 58 ضعف راتبك الشهري، وتصل مدة التمويل لـ 20 عاما، أو ما يعادل يساوي 82 ضعف راتبك الشهري لمدة تمويل تصل لـ 30 عاما.
أما عن قيمة التمويل من بنك الراجحي لشراء قطعة أرض، تحصل على تمويل يساوي 53 ضعف راتبك الشهري، ويجب ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع.
شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1442
وقد طرح بنك الراجحي عدة شروط للتمويل العقاري التي يحب توافرها وتأتي على النحو التالي:
- اولا يجب للمتقدم على قرض شراء بيت من الراجحي أن يكون سعودي الجنسية حيث لا يمنح التمويل العقاري بنك الراجحي إلا للسعوديين فقط.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما
- يجب المتقدم أن يكون موظفاً في أحد الجهات المعتمدة لمصرف الراجحي.
- كما يجب أن تكون مدو خدمتك بالعمل قد تجاوزت الـ 6 اشهر.
- يجب ان يكون راتب المتقدم لا يقل عن 3500 ريالا سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء بيت عن طريق الراجحي 1442 أنواع حلول التمويل العقاري شراء منزل مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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