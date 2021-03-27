نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت عن طريق الراجحي 1442 أنواع حلول التمويل العقاري شراء منزل مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء بيت عن طريق الراجحي 1442، نتعرف اليوم سوياً على شروط شراء بيت عن طريق بنك الراجحي وكذلك انواع حلول التمويل العقاري المقدم من مصرف الراجحي للحصول على التمويل الذي يتناسب مع احتياجتك.

شروط شراء بيت عن طريق الراجحي 1442

حيث يوفر مصرف الراجحي العديد من أنواع التمويل العقاري بحسب حاجة كل شخص للتمويل العقاري، والذي يمكنك عزيز العميل من شراء منزل أو شقة، فضلاً على تقديمه للكثير من الفرص لشراء قطعة أرض حال الرغبة في بناء منزل عليها، ومن هذا المنطلق نقوم بسرد لكم مبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه من الراجحي، وأنواع التمويل العقاري في شراء بيت عن طريق الراجحي من خلال الأسطر التالية.

فيما يخص مبلغ التمويل من بنك الراجحي لشراء فيلا أو شقة، تستطيع أن تحصل على تمويل بما يساوي 58 ضعف راتبك الشهري، وتصل مدة التمويل لـ 20 عاما، أو ما يعادل يساوي 82 ضعف راتبك الشهري لمدة تمويل تصل لـ 30 عاما.

أما عن قيمة التمويل من بنك الراجحي لشراء قطعة أرض، تحصل على تمويل يساوي 53 ضعف راتبك الشهري، ويجب ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1442

وقد طرح بنك الراجحي عدة شروط للتمويل العقاري التي يحب توافرها وتأتي على النحو التالي: