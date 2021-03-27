نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توكلنا” خطوات تفعيل رقم الهوية لاستخراج رخص القيادة ورحلات الطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بإطلاق تطبيق “توكلنا” الجديد، هذا التطبيق الذي يهدف لتسهيل عملية مشروع “الهوية الرقمية” الجديد. فمن خلاله يقوم بتوفير أرقام الهوية لكلاً من المواطنين والوافدين كذلك، عبر الحصول علي قاعدة بيانات من “سدايا” الخاصة بالهيئة السعودية تلك التي تتوفر علي البيانات المدمجة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات الوصول إليها.

أهمية مشروع الهوية الرقمية

يُعد مشروع الهوية الرقمية هام جداً، وذلك لأنه تم تمكينها مؤخراً لإتاحة الاستعمال كوسيلة للإثبات الإلكتروني وهي رسمية. ويتوافق ذلك مع المبادرة التي تطلقها المملكة لمواكبة تقنيات هذا العصر الحديث ودمجها مع كافة الوسائل المتاحة في التوقيت الحالي تحقيقاً للرؤية عام 2030.

ولهذا السبب تم إطلاق شرط جديد، حيث أنه يتوجب علي الوافدين والمواطنين تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيق “توكلنا”، ويلزم أن تكون متطابقة تماماً لنفس الهوية في تطبيق “أبشر” الخاص بوزارة الداخلية.

لمن لا يعرف، تُعد الهوية الرقمية هي الإثبات الرسمي لإقامتك داخل المملكة العربية السعودية لرجال الأمن

خطوات تفعيل الهوية الرقمية علي “توكلنا”

كثرت عمليات البحث مؤخراً عن كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق توكلنا من خلال الوافدين والسعوديين كذلك، نوفر لكم في الفقرات التالية الخطوات بالتفصيل لكيفية تفعيل الهوية الرقمية داخل تطبيق توكلنا، حيث أنها تتماثل تماماً مع نفس الهوية الرقمية الموجودة في بوابة وزارة الداخلية “أبشر”، والخطوات كالآتي:

قم بالتوجه لموقع أبشر قم بالضغط علي “أبشر للأفراد” انقر علي “بوابة الخدمات” قم بالضغط علي “تحميل الهوية الرقمية” قم بالنقر علي “التنفيذ” لتنزيل الملفات، تجدها في أسفل الشاشة. يتم تنزيل الملفات علي جهاز الكمبيوتر، أو هاتفك المحمول

بهذه الطريقة قد تمكنت من تحميل البيانات الخاصة بعملية تفعيل الهوية الرقمية، والآن بات بإمكانك إدخالها لتطبيق توكلنا لتُصبح مطابقة تماماً لنفس البيانات العلوية، في حالة واجتهم أي مشكلة ضعوها في التعلقيات فحسب، وسنرد عليكم علي الفور.