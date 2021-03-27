بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر تمويل سريع لدى شركة مرابحة مرنة

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عمر شويل - جدة بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر تحصل على تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية فقد وفرت شركة مرابحة مرنة للعملاء السعوديين والمقيمين أيضاً بالمملكة العربية السعودية الحصول على قرض سريع في الإجراءات ومتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وهذا التمويل لا يحتاج إلى ضامن ومن خلال هذا المقال عزيزي القارئ سوف نتعرف على كل تفاصيل هذا التمويل

بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تمويل يستطيع من خلاله العميل تأجير سيارة أو أى معدات وينتهي بالتمليك كل ذلك من أجل توفير احتياجات العملاء المختلفة وقد وفرت شركة مرابحة مرنة هذا التمويل للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا والتى سوف نتعرف عليها معاً

يتميز التمويل من شركة مرابحة مرنة بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

ومن خلال التمويل لدى شركة مرابحة مرنة يستطيع العملاء الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى250000 ريال سعودي

التمويل من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل

يوفر التمويل لدى شركة مرابحة مرنة ميزة أن العميل المتقدم يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر

يوفر التمويل لدى شركة مرابحة مرنة أن العميل يستطيع شراء السيارة من أى توكيلات أو معارض

يتميز التمويل من شركة مرابحة مرنة بأنه سريع في إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل

شروط تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

التمويل المقدم من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية هو قرض متوفر لشريحة كبيرة من العملاء سواء المواطنين السعوديين أو المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر كل شروط التقديم وهي ما سوف نتعرف عليه الآن

تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل أو ضامن متوفر العملاء السعوديين والغير سعوديين

يشترط لكي يستطيع العميل بالقطاع الحكومي الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي

يشترط على العاملين بالقطاع الخاص الا يقل دخلهم الشهري عن 6000 ريال سعودي

يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي طلب التمويل بشرط أن يكونوا قد عملوا لمدة شهر بالقطاع الحكومي و 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بعد توافر جميع الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على التمويل وعليهم أيضاً تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهي

على العملاء تقديم كشف حساب بنكي

تقديم العنوان الوطني للعميل

تقديم رخصة المركبة وتكون غير منتهية

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية

تقديم سعر المركبة الذى يرغب العميل في تمويلها

تقديم خطاب تعريف بالراتب

طريقة التقديم على تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة والضغط على رابط طلب التقديم الآن وسوف يتم فتح شاشة ويتم ملئ جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

خدمة عملاء شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء سواء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الإتصال على الرقم 920033868 وهو الرقم الموحد لشركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية