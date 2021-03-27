يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن طريقة الحجز في الإسكان التنموي، وهذا من منطلقة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي تسهيل حياة المواطنين وإيصال الدعم للمحتاجين ومساعدة ذوي الاحتياجات والأرامل والمطلقات، ويهدف مشروع الإسكان التنموي الذي ترعاه المملكة إلي توفير وحدات سكنية مدعومة مادياً من قبل المؤسسات المجتمعية والجمعيات الأهلية فضلا عن دعم المملكة من خلال وزارة الإسكان التي تثمل الملك والممول الأول للمشروعات السكنية وامتداد لمشروعات الإسكان المتوسط التي قدمتها المملكة في العقد الماضي في كافة محافظات المملكة وكلها تهدف إلي رفع المعاناة عن أصحاب الضغوط المالية.

وفي هذا المقال نقدم لكم شرحاً تفصيليا للشروط والخطوات التي يجب عليكم اتباعها للحجز في الإسكان التنموي

وفقاً لبرنامج التخطيط العمراني المطروح من قبل وزارة الإسكان السعودية فإن مشروع الإسكان التنموي يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن خطة تنموية كبيرة في ملف هام من أجندة رؤية المملكة 2030 ، ويأتي هذا المشروع مستهدفاً الشريحة الأكثر احتياجاً من أبناء الوطن والمشمولين في الدعم الحكومي تحت مظلة وزارة المراد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة الدعم السكني إسكان، حيث يستطيع الراغب في الحجز في الإسكان التنموي أن يحصل علي سند ملكية دائمة لوحدته السكنية بعد دفعه لأقساط في صورة أيجار شهري لمدة زمنية معينة.

أما عن شروط الحجز في الإسكان التنموي فهي كالآتي:-

أن يكون الراغب في التسجيل من مستفيدي الضمان الاجتماعي .

عدم وجود مصدر دخل معلن غير ما تمنحه له وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية.

التعرف علي قيمة الدفعات الشهرية في حال كونه بلا مصدر دخل وهي 200 ريال سعودي وفي حال كان له دخل آخر معلن فهي 800 ريال سعودي.

عدد الوحدات المتاحة لمحدودي الدخل من مشاريع الإسكان هي نسبة 10 % من إجمالي الوحدات في كفاة أنحاء المملكة.

لا تعود تلك الوحدات المعلنة في نسبة الـ 10% بأي فوائد أو أرباح للوازرة.

وبالنسبة لخطوات الحجز فهي كالآتي :

التوجه لموقع وزارة الإسكان السعودية

عبر مبوب الخدمات الإلكترونية

أسفل الصفحة نختار طلب دعم سكني من قائمة سكني

قراءة الشروط الموجودة بالمنصة ثم تحميل الدليل

الضغط علي الذهاب إلي الخدمة

من مبوب مستفيد نضغط تسجيل الدخول أو تسجيل جديد

ونقوم بمليء البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية و رقم الهاتف وتاريخ الميلاد

ثم نتابع بالضغط علي إرسال لتسجيل الاستمارة

الحرص علي طبع نسخه من استمارة التسجيل والاحتفاظ بها

خدمة الأسئلة الشائعة والرد عليها

تتيح وزارة الإسكان بحكومة المملكة العربية السعودية خدمة الأسئلة الشائعة والرد عليها من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك للرد علي استفسارات الباحثين عن وسيلة الحجز في الإسكان التنموي ، وذلك من خلال رابط موقع الوزارة علي الإنترنت ، ومن بعض التساؤلات المهمة عن رغبة بعض المواطنين في الحصول علي وحدة سكنية في أحد المشروعات المطروحة ولكن قدرته الشرائية لا تسمح له في الوقت الحالي والرد علي التساؤل أن يوفر صاحب الطلب المبلغ المعلن أو ينتظر لحين توافر وحدات جديدة بأسعار تناسبه، ومن هنا نطرح لكم حلول تمويلية لتوفير المبلغ الموجودة بتقديم طلب قرض من بنك سامبا أو طلب قرض تمويلي من بنك الراجحي ، وفي سياق آخر يتساءل البعض عن استحقاق قطعة أرض سكنية وكان الرد أن يقوم المواطن باستيفاء اشتراطات الاستحقاق الموجودة في لائحة الدعم السكني.

كما ننصح بمتابعة كل جديد من الموقع للتعرف علي الخدمات وكيفية الاستفادة منها

ونقدم لكم فيديو توضيحي لطريقة التسجيل