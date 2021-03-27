في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجه المملكة لتعميم الخدمات العامة والخاصة فيما يتعلق بعلاقة المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة بالحكومة وخدماتها وتوجه الدول للحد من التقارب الاجتماعي في ظل ظروف جائحة كورونا المستجدة وحصر المملكة الدائم علي تسهيل أمور المواطنين واختصار الوقت المهدر في العمليات الإدارية وتسريع وتيرة العمل وتسهيل الأمور الاعتيادية لرفع كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات في ظل بيئة رقمية متصله علي كافة الأصعدة وبكافة الهيئات الإدارية بالمملكة فقد أطلقت الحكومة السعودية المنصة الوطنية الموحدة والتي يستطيع أي مواطن أو مقيم من خلال الدخول علي صفحتها الإلكترونية التعرف علي ما يسمي بخدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة أو النفاذ الوطني الموحد.

التعريف بالنفاذ الوطني الموحد أو ما يسمي ب SSO

هي خدمة إلكترونية علي اتصال مباشر بمنصة أبشر الإلكترونية وأكثر شمولاً منها في مجال خدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة، ويعرف النفاذ الوطني الموحد علي أنه مبادرة وطنية من وزارة الداخلية السعودية تهدف إلي إصدار ومراجعة إقامات وهويات المواطنين والمقيمين من خلال تسجيل كل إنسان علي ارض المملكة في النظام إلكترونيا باستخدام حساب شخصي ورقم سري له، ويتم اعتبارها ممثلا شرعياً عن المواطن أو المقيم في أي تعاملات إلكترونية حكومية، وترمي الخدمة إلي إدارة ملف الفرد رقمياً وحل مشكلاته دون الحاجة لساعات عمل إدارية ولا مواعيد حضورية للفرد بشخصة في مقار الإدارات المتعامل معها، مما يضع حداً لتعامل الأفراد مع الموظفين وينهي فكرة التعنت والتأخير ويرفع مستوي المصداقية والثقة لدي المواطنين ويحولهم تلقائياً للحياة الرقمية، كما يحدث في خدمات الوزارات كوزارة الكهرباء والتي تطرح طرق الدفع والاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونياً.

خطوات التسجيل في خدمات الملف الوطني الموحد

عليك في البداية الدخول إلي موقع المنصة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت ( GOV.SA ).

التوجه إلي اختيار الملف الوطني.

يتم تسجيل بيانات الدخول علي خدمة SSO أو من خلال خدمات أبشر أفراد.

يتم اختيار الخدمة المراد التعامل عليها بعد ذلك.

الخدمات المقدمة من خلال النفاذ الوطني

يقدم خدمة التسجيل الذاتي للمستخدمين.

يقدم خدمة التسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات الحكومية.

يقدم خدمة الدخول الموحد و تحديد مستوي التوثيق.

يتيح توثيق مستخدمي الخدمات.

يتيح خدمة تحديث الهوية الوطنية عن بعد.

يتيح خدمة الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق.

يتيح خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني للمعاملات الرقمية.

ويمكنكم من خلال الفيديو التالي التعرف علي كيفية التسجيل في الخدمة خطوات مرئية: