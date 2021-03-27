مواعيد الاختبارات النهائية في رمضان بعد تقديم الاختبارات

تقديم الاختبارات من المملكة العربية السعودية جاء الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله السعود، وذلك من أجل مصلحة الطلاب ومن أجل أيضًا انتهاء الاختبارات قبل بداية اجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن خادم الحرمين الشريفين حرصًا على أن تبدأ كافة الاختبارات مختلف المراحل، وتنتهي الامتحانات قبل بدء الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك، وذلك توجهها منه إلى أن يتم الطلاب اختباراتهم قبل بدء الإجازة الخاصة بعيد الفطر.

تقديم الاختبارات

تبين اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بالطلاب أبناء المملكة العربية السعودية في مراحل التعليم المختلفة، وحرصًا منه على أن يتم تحقيق المكتسبات التربوية والتعليمية للطلاب بشكل عام من أجل الانعكاس الإيجابي على مستوى أدائهم ونتائجها في الاختبارات، وقد قام سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعرض طلب على خادم الحرمين الشريفين، فقد قام خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442 هجريًا لجميع الطلاب من أجل أن تكون كالتالي:

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم رمضان 1442 هـ وذلك للمرحلة الابتدائية الموافق 13/4/2021م.

وبداية إجازة الطلاب الخاصة برياض الأطفال وكذلك بالمرحلة الابتدائية تبدأ بنهاية دوام الخميس 10/9/1442 هـ الموافق 22/4/2021 ميلاديًا.

كما أن المرحلتين المتوسطة والثانوية فتبدأ اختباراتهم يوم الأحد 6 رمضان 1442 هجريًا الموافق 18 أبريل 2021م.

وتبدأ الإجازة لهؤلاء الطلاب بنهاية الدوام الخميس 27 رمضان 1442 الموافق 29 أبريل 2021م.

كما أن على مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية من الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني أن تقوم بتحديد موعد الاختبارات حتى تكون نهاية كافة الاختبارات من المملكة بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية والجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني

بعد ما أصدر خادم الحرمين الشريفين المواعيد الخاصة بامتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، فقد وجه أن على مؤسسات الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية وكذلك المؤسسات العامة الخاصة بالتدريب المهني والتقني أن يحددوا بدء الاختبارات، حيث يجب أن تكون نهاية تلك الاختبارات بالمملكة عامة تنتهي قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.