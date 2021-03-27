حاسبة تمويل الراجحي للسيارات al rajhi bank

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عمر شويل - جدة حاسبة تمويل الراجحي للسيارات ايزي كار للتمويل، هو أحد حلول التمويل المبتكرة لمصرف الراجحي، وعلى وجه التحديد لمنحك الفرصة لامتلاك السيارة التي تحتاج إليها، لا يلزم تحويل الراتب، يمكن الموافقة على السيارات الجديدة والمستعملة بسرعة، وذلك بما يتناسب مختلف شرائح عملاء المصرف للسعوديين وغيرهم والمتقاعدين أيضا، وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

حاسبة تمويل الراجحي للسيارات

تمويل الإجارة تمويل إيجار السيارات الإسلامي يقوم مصرف الراجحي بشراء السيارة المطلوبة من بائع معترف به من قبل العميل، وفقا للضوابط التالية :

وبعد ذلك يقوم بتأجيرها للعميل حسب المدة و الربح المتفق عليه.

ويحق للعميل تسجيل السيارة للبيع تحت الاسم المباشر أو في ما يلي طريقة.

الكثير من خيارات الدفع النهائية خِيار إعادة تمويل آخر دفعة كبيرة تصل، إلى 24 شهرًا على عكس التمويل التقليدي.

في نظام التمويل لأجل، يتم دفع التكلفة الإجمالية على أقساط على مدى مدة القرض، ويسمح لك هذا الخيار بدفع مبلغ كبير من رأس المال عند انتهاء صَلاحِيَة المبلغ الأساسي.

تأجير الممتلكات

معايير تمويل السيارات الإسلامية الجديدة في مصرف الراجحي، نحن ملتزمون التزاما راسخا بابتكار منتجات جديدة وتقديم خدمات عالية الجودة لتلبية متطلبات عملائنا الكرام ومراعاة تنوعهم، تتميز منتجات تمويل السيارات بأنها تنافسية ومرنة، مما يتيح لعملائنا فرصة امتلاك سيارات بطريقة سريعة وسهلة وإسلامية في نفس الوقت.

تأمين السيارة تأمين شامل للمركبة خلال فترة الإيجار يوفر مصرف الراجحي تأميناً شاملاً للمركبات المؤجرة خلال فترة تمويل شركة تكافل الراجحي، لذلك لا تحتاج إلى تأمين آخر.

حاسبة تمويل السيارة الراجحي

تمويل السيارات 50/50 تسعير يسر مصرف الراجحي أن يقدم لك أفضل عروض تأجير السيارات في خطط تمويل سيارات معينة بنسبة 50/50، يسر مصرف الراجحي أن يقدم لك أفضل خصومات تأجير السيارات لسيارات ليموزين معينة في خِطَّة تمويل السيارات بنسبة 50/50.

وقد صممت هذه الليموزين لتلبي احتياجات بعض العملاء لاختيار السيارات، وتبدأ قيمتها من 120.000 ريال و أكثر من ذلك بكثير.

عروض الراجحي للسيارات

استئجار سيارة مع تحويل مدفوع تجاوزت قيمة السيارة 120 ألف ريال رواتب تزيد عن 8000 ريال 50٪ دفعة أولي الرسوم الإدارية 1٪ أو 5000 ريال أيهما أقل قسط شهري منخفض الدفعة النهائية تصل إلى 50٪ المدة 24 شهراً.

معدل الفائدة السنوي شاملاً التأمين يبدأ من 9.30٪.

استئجار سيارة بدون تحويل الراتب تجاوزت قيمة السيارة 120 ألف ريال رواتب تزيد عن 8000 ريال 50٪ دفعة أولى الرسوم الإدارية 1٪ أو 5000 ريال.

أيهما أقل قسط شهري منخفض الدفعة النهائية تصل إلى 50٪ المدة 24 شهرا معدل الفائدة السنوي شاملاً التأمين يبدأ من 9.30٪.

السيارات المشمولة في المعاملة: (جينيسيس، فورد من شركة ناغي، نيسان من شركة المناهل الدولية، لينكولن لشركة هيونداي.

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