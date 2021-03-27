بلادي – الرياض : جددت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على أن تغيير لون المركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية المسبقة يُعد مُخالفاً للأنظمة. وجاء تأكيد إدارة المرور، خلال ردها على استفسار شخص بشأن مدى قانونية تغييره لون المركبة دون أخذ إذن من الجهات المعنية. وأوضحت إدارة المرور، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يُعد مخالفاً للأنظمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شخص غيّر لون سيارته دون أخذ إذن يتساءل عن الإجراء المطلوب.. وهذا رد “المرور” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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