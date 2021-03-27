سقوط قتلى وجرحى في انهيار عقار سكني بمصر

بلادي – الرياض :

سقط عدد من القتلى والجرحى في مصر فجر اليوم (السبت)، جراء انهيار عقار سكني في إحدى مناطق العاصمة القاهرة.

وانهار العقار فوق ساكنيه بمنطقة جسر السويس التابعة لنطاق عين شمس، قبل أن تُسارع الجهات المعنية بمساعدة الأهالي في انتشال الضحايا وإخراج المُصابين.

وقالت مصادر، إن العقار المكون من 10 طوابق يقطنه أكثر من 100 شخص، إلى جانب بعض عمال مصنع ملابس كان يواصل نشاطه من داخل العقار.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة، اللحظات الأولى بعد انهيار العقار ومحاولات الأهالي استخراج بعض الضحايا والمُصابين من تحت الأنقاض.