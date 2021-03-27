وزير الصناعة يوضح إسهامات بنك التصدير والاستيراد المتوقعة في نهضة الصناعة بالمملكة

بلادي – الرياض : أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن بنك التصدير والاستيراد سيكون له دور مهم في دعم مواصلة مسيرة النهضة الصناعية بالمملكة. وقال الخريف، إن دور البنك سيظهر من خلال زيادة دعم التمويل للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية. وأبان أن زيادة التمويل ستُسهم في إحداث تأثير ملموس على الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام. يذكر أن البنك يهدف لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.

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