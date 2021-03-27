لحملة الثانوية فأعلى.. “الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف منسقين إداريين

بلادي – الرياض :
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق إداري”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض وجدة.
وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية.
وأبانت أن التقديم مُتاحٌ حاليا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر حتى تاريخ 30 مارس الجاري، داعية الراغبين بالتقدم الاطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة من خلال الرابط.
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