من مساء اليوم.. “الحصيني”: كتلة باردة تؤثر على عدة مناطق وانخفاض الحرارة بنحو 9 درجات

بلادي – الرياض :
توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يتأثر عدد من مناطق المملكة بكتلة قطبية باردة بدءاً من مساء اليوم (السبت).
وقال الحصيني إن الكتلة الباردة ستؤثر على مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ويتوقع أن تمتد إلى مناطق الشرقية، والرياض، وستكون البداية من أجزائها الشمالية.
وأضاف أنه يتوقع أن تشهد هذه المناطق انخفاضاً في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 و9 درجات مئوية، لافتاً إلى أنه قد تشهد تلك المناطق رياحاً وغباراً.
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