فيديو.. سيارة تصطدم بمضخة وقود في إحدى المحطات بجدة وتتسبب في نشوب حريق

بلادي – الرياض :

اصطدمت سيارة بمضخة وقود داخل إحدى المحطات بشارع فلسطين بجدة، ما تسبب باندلاع حريق.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إحدى المركبات كانت تنتظر دورها للتزود بالوقود، قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بالمضخة، ما أدى لاشتعال النيران.

وتدخل عدد من الموجودين بمكان الحـادث للمساعدة في إخماد الحريق قبل تطوره، فيما أشارت مصادر إلى أن المركبة كانت تقودها فتاة فقدت السيطرة عليها.