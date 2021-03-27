قائد مركبة يمارس التفحيط في أحد الطرق بالجوف.. والمرور يضبطه

بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، ضبط قائد مركبة خالف النظام وقام بممارسة التفحيط في “تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله” بالجوف. وأوضح “المرور” أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات في نظام المرور بحقه. وأظهرت صور نشرها “المرور” المركبة أثناء ممارستها التفحيط، قبل أن يتم حجزها وضبط قائدها.

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