أمين الشرقية يوجه بتنظيم دخول المتنزهات ومنع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور بالمطاعم في رمضان

بلادي – الرياض : وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان المبارك التي أقرتها الجهات المختصة، ضمن سلسلة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”. وأوضحت أمانة الشرقية أن التوجيهات تتضمن منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم، وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد الموجودين فيها، وإغلاق الحدائق الصغيرة. وأبانت أن التوجيهات تتضمن أيضاً تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

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