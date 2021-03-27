وزير “الشؤون البلدية” يدعو المنشآت التجارية لإجراء “التقييم الذاتي لمستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية”

بلادي – الرياض :
دعا وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، كافة المنشآت التجارية للالتزام بإجراء “التقييم الذاتي” لقياس مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعرض الشهادة على واجهة المنشأة.
وقال الحقيل، إن خدمة التقييم الذاتي التي أعلنتها الوزارة مؤخراً تهدف لرفع مستوى السلامة الصحية في المنشآت التجارية؛ من خلال قياس مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “بلدي”.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الخدمة لتوفير المعلومات بشكل واضح وشفاف للعملاء، وتحسين بيئة الأعمال في المنشآت التجارية بالمدن والقرى، بما يوفر بيئة تجارية أكثر أمانا للمستفيد والمستثمر.
وأبانت أن الخدمة تساعد أصحاب المنشآت التجارية في التحقق من مستوى الامتثال بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه ينتج عن إجراء التقييم الذاتي تقرير شامل يساعد صاحب المنشأة على التخطيط للانتقال بمنشأته الى مستوى “امتثال شامل”، عبر تحديد الثغرات والعمل على تصويبها للوصول الى “الامتثال التام”.
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