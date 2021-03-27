نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات القرض العقاري النقدي من البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

شروط ومميزات القرض العقاري النقدي من البنك الأهلي التجاري، يقدم البنك الأهلي التجاري التمويل العقاري النقدي ويستهدف به الموظفين في قطاع العام والقطاع الخاص والعسكريين من الجنود والضباط، وذلك عن طريق إحتساب معدل فائدة سنوي يقدر بنسبة 5.63% من قيمة التمويل يتم تقسيطها على خمس سنوات بما في ذلك قيمة المصاريف الإدارية ورسوم التقييم المحتسبة على قيمة القرض، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني على شروط ومميزات القرض العقاري النقدي من البنك الاهلي التجاري. شروط الحصول على القرض العقاري النقدي من البنك الأهلي التجاري يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض حاملا للجنسية السعودية. يشترط أن يكون طلب القرض مقدم من أجل الحصول على عقار أو فيلا أو شقة جاهزة للسكن. يجب أن لا يزيد عمر طالب القرض عند دفع آخر قسط عن 45 عام. يجب أن لا تزيد قيمة العقار المراد التمويل من أجله عن سبعة مليون ريال سعودي كحد أقصى. في حالة كان العقار فيلا يشترط أن تكون مدة عقد التمويل العقاري خمسة عشر سنة كحد أقصى. إن كان القرض العقاري من أجل الحصول على قطعة أرض يشترط أن تكون مدة عقد التمويل العقاري عشر سنوات. يجب أن لا يقل عمر المتقدم لطلب القرض العقاري عن 20 عام ولا يتخطى الحد الأقصى لعمر المتقدم عن 60 عام عند انتهاء مدة السداد. يقوم البنك بتسديد الدفعة الأولى من قيمة القرض وتكون نسبتها من 10% إلى 30% على حسب الوضع الائتماني للعميل ونوع العقار. مميزات القرض العقاري النقدي من البنك الأهلي التجاري يتميز التمويل العقاري النقدي في البنك الأهلي التجاري بتوفير إمكانية السداد المبكر عن مدة عقد التمويل ولكن بعد مرور عامان من تاريخ العقد التمويلي وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد. يتميز التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي التجاري بأنه مطابق للشريعة الإسلامية. في حالة الوفاة يمكن للورثه الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية مع انتقال ملكية العقار الممول إلى الورثة. في حالات العجز الكلي يتم الإعفاء عن سداد الأقساط المتبقية. يمكن الحصول على منتجات مصرفية أخرى من البنك إلى جانب التمويل العقاري. يقدم البنك برامج تمويل عقاري بأقساط ميسرة تصل مدة عقد التمويل إلى خمسة عشر سنة في حالة إذا كان العقار فيلا. يمكن أن تصل مدة عقد التمويل إلى عشر سنوات في حالة الأراضي الصالحة للبناء. يتميز التمويل العقاري بحصوله على الموافقة بشكل مبدئي بكل سهولة فى خلال دقائق وبالتالي يستطيع العميل معرفة قيمة التمويل العقاري المتاح في أقل وقت. يمكن الحصول على سيولة بقيمة أكبر مقارنة بالتمويل الشخصي بالإضافة إلى طول مدة التمويل العقاري وتوفيره للأقساط الميسرة. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمقترض سارية. صورة من هوية المالك الأصلي للعقار. خطاب تعريف رسمي من جهة العمل. تقديم صك ملكية العقار. كروكي لموقع العقار وتصريح البناء الخاص بالعقار. الوسوم عمر شويل - جدة شروط ومميزات القرض العقاري النقدي من البنك الأهلي التجاري - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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