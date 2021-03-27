التسجيل في الضمان الاجتماعي للمعونات الشهرية والسنوية عبر وزارة الموارد البشرية

التسجيل في الضمان الاجتماعي عام 1442، من الأمور الهامة التي يستعلم عنها الكثير من المواطنين السعوديين وهي كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه شهرياً لعدد من الفئات العمرية التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تختار الوزارة فئات محدودي الدخل وتساعدهم في الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي، ويتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي برعاية الحكومة السعودية من أجل النهوض بالطبقات الصغيرة والوسطي الي وضع أمن وأفضل، كما تستفيد فئات الأرامل والمطلقات وكذلك الأيتام وغيرهم، لذلك يعد التسجيل في الضمان الاجتماعي أمراً هاماً لهذه الفئات التي تستفيد من المبالغ المالية المنصرفة مما يعمل علي تخفيف الأعباء المالية لهم، وتحسين حياتهم للأفضل.

أصحاب الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة

التسجيل في الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع السعودي الذي يضم فئات متنوعة من الأفراد الأكثر استحقاقًا للحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي، وتتمثل مساعدات الضمان الاجتماعي في عدة برامج شهرية أو سنوية مثل مقطوعة الضمان وغيرها من الإعانات التي توفرها الوزارة، ومن الفئات الأكثر استحقاقاً لمعونة الضمان الاجتماعي:

المواطنين الذين يمتلكون إعاقة كلية أو إعاقة جزئية.

المواطنين كبار السن وكذلك العجائز.

النساء المطلقات والأرامل.

الأفراد الأيتام.

النساء التي هجر عنها زوجها ولا يوجد لديها عائل.

زوجة المواطن السعودي المفقود، أو الذي تغيب لأسباب غير معلومة.

أسرة المواطن المسجون داخل المملكة.

شروط التسجيل في إعانة الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المسجل بالوزارة من فئات محدودي الدخل.

الدخل الشهري يجب ألا يزيد عن 2000 ريال للفرد المستفيد أو للأسرة.

أن يكون المستفيد للحاملين للجنسية السعودية.

المستفيد من الضمان الاجتماعي يجب أن لا يكون قد سُجن من قبل، أو تم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالأمانة.

أن يكون المستفيد من المشهود لهم بحسن السير.

ألا يكون مُسجل باسم المستفيد أي أملاك أو عقارات خاصة به ذات عائد مالي.

الطريقة الأفضل للتسجيل في الضمان الاجتماعي عام 1442

يتوفر التسجيل في الضمان الاجتماعي أو التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل وغيرها من برامج الوزارة عبر الدخول علي رابط وزارة الموارد الخاص بتسجيل المستفيدين، وبعد الدخول علي موقع الوزارة يتم القيام بالخطوات التالية من أجل إجراء التسجيل بطريقة صحية لجميع المستفيدين الراغبين في التسجيل: