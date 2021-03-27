نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض دانكن دونتس السعودية بـ5 ريال فقط للاستمتاع بمشروبات القهوة اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دانكن دونتس الآن في جميع مناطق السعودية، حيث نستعرض لقراء موقعنا العناوين والفروع بالفصيل في مختلف المناطق داخل المملكة العربية السعودية، بعد أن حظيت دانكن بشهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وفي جميع المناطق في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة، والقصيم وحائل حيث نستعرض بالتفصيل أقوى عروض دانكن للتعرف على مشروبات دانكن الباردة وكذلك استعراض منيو دانكن ورقم التواصل بعد أن تصدرت مشروبات دانكن الترند على تويتر في السعودية، حيث قام بيل روزنبيرج في عام 1950 بفتح أو محل تحت اسم “دانكن” في العالم، وأصبح المحل مميزاً بعد أن اطلق فكرته وهى تقديم الأطعمة والمشروبات المصنوعة من خلال القهوة اللذيذة، لتصبح فيما بعد دانكن من أقوى السلاسل العالمية والماركات المسجلة عالمياً.

مسابقة دانكن السعودية

وقد أعلنت دانكن عن مسابقة لمتابعي حسابها الرسمي على موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والجائزة المقدمة من مشروبات دانكن دونتس هى مكافأة تبلغ 100 ريال سعودي بالإضافة الى رصيد مجاني عبر تطبيق كوفي، ومن شروط المسابقة متابعة حساب داكن الرسمي وتحميل تطبيق كوفي والمشاركة في هاشتاج #دانكن ويحصل كل فائز على 100 ريال هدية بالإضافة الى الجوائز الأخرى.

فروع داكن دونتس في السعودية

نستعرض فيما يلي مقرات دانكن دونتس لمشروبات القهوة الباردة والساخنة في مختلف المناطق في السعودية حتى يسهل الوصول إليها والاستمتاع بمشروبات داكن المميزة واليكم عناوين دانكن بالتفصيل.

رقم دانكن الموحد

كما يمكن لكافة عشاق دانكن في السعودية الاتصال على رقم خدمة عملاء داكن الموحد من خلال الرقم التالي 8001288999 والاستعلام عن مقرات وفروع مشروبات دانكن التي حققت شهرة كبيرة في مختلف المناطق بالسعودية، حتى أصبح الجميع تستهواه مشروبات دانكن دونتس بالسعودية.

عروض دانكن دونتس السعودية

كما تم الإعلان عن أقوى عرض من دانكن السعودية عن طريق تقديم قهوة اوريجنال أو دارك روست بجميع الأحجام، بسعر 5 ريال.

كما قدمت دانكن مجموعة مختلفة من العروض الأخرى والمميزة للقهوة ومنها الشكولاته الساخنة مع القهوة الطازجة والتي وجدت إعجاباً كبيراً من قبل عشاق مشروبات دانكن في السعودية.