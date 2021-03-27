نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الفصل الثاني للطلاب داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد صدرت أوامر مليكه اليوم من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الاختبارات النهائية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية داخل المملكة على أن تنتهي هذه الاختبارات قبل أجازة عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك التقديم حرصا من جلالة الملك سلمان على مصلحة الطلاب وانتهاء العام الدراسي مبكرا في ظل جائحة كورونا حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين من ألإصابة من هذا الفيروس.

فوائد تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني 2021

لقد أوضح وزير التعليم السيد حمد آل الشيخ داخل المملكة العربية السعودية أن الإجراءات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون نفس الإجراءات التي طبقت في الفصل الدراسي الأول، وقد شكر سيادة الوزير سمو الملك سلمان على قراره بتقديم الاختبارات وذلك حفظا على سلامة الطلاب وانتهاء العام الدراسي مبكرا، كما أوضح الوزير أن الدراسة سوف تكون مستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني



مواعيد الاختبارات الخاصة بالمرحلة الابتدائية

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية داخل المملكة العربية السعودية الموافق 13/4/2021 أي الموافق الأول من شهر رمضان المبارك وتبدأ أجازة المرحلة الابتدائية 22/4/2021 الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1442.

مواعيد الاختبارات الخاصة بالمرحلة المتوسطة

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة داخل المملكة العربية السعودية يوم 18/4/2021 الموافق السادس من شهر رمضان المبارك وتبدأ الإجازة الخاصة بتلك المرحلة يوم 29/4/2021 أي الموافق السابع عشر من شهر رمضان لسنة 1442.

مواعيد الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية

تبدأ الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني يوم 18/4/2021 الموافق السادس من شهر رمضان المبارك وتبدأ الإجارة الخاصة بتلك المرحلة الموافق 29/4/2021 أي الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك لسنة 1442.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الجامعية

لقد تركت وزارة التعليم داخل المملكة الجامعات والحكومية والخاصة والمؤسسات العامة للتدريب التقني هي من تحدد موعد الاختبارات وفق لظروف كل جهة بشرط أن يتم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بتلك المرحلة قبل أجازة عيد الفطر.