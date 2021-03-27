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رقم توكلنا الموحد وطرق التواصل مع الدعم الفني هو رقم مجاني خاص بالدعم الفني الخاص بتطبيق توكلنا، حيث أن المستخدمين بالمملكة العربية السعودية يعملون على تقديم الحلول المختلفة للمشاكل التي تواجههم بشكل خاص في ظل انتشار جائحة كورونا بالمملكة، وقد تم اعتماد التطبيق من المنصة الرسمية من أجل التأكد من أن المواطنين أو المقيمين خالون من الإصابة، والسماح لهم بالتجول والدخول للأماكن العامة. رقم توكلنا الموحد تطبيق توكلنا هو تطبيق حكومي تم تطويره الفترة الأخيرة وذلك من قبل منظمة (سدايا) الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بعد ما تم إصدار توجيهها من الحكومة السعودية لتطوير التطبيق من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالسعودية من خطر انتشار جائحة كورونا.

والتطبيق يعمل على إدارة عملية من حق المواطنين التصريح بشكل إلكتروني.

وذلك خلال فترات حظر التجوال الخاصة بمنسوبي للقطاعات الحكومية وكذلك للأفراد أو القطاع الخاص.

وذلك من خلال تعاون التطبيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى السعودية. كما أن التطبيق يوضح الحالة الصحية من مستخدم من خلال الأكواد الملونة الخاصة محفوظة بأعلى درجات الخصوصية والأمان والتطبيق يوفر خدمة الدعم الفني على الرقم الموحد 8001289999. تنزيل تطبيق توكلنا للأندرويد والأيفون الهيئة السعودية البيانات والذكاء الاصطناعي أطلق تطبيق لجميع المواطنين الوافدين المقيمين بها داخل المملكة.

حيث أن التطبيق يتوفر بشكل متناسب لجميع أنواع الهواتف ولكافة الأنظمة حيث أنه يمكن للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

ويمكن تحميل التطبيق عليها من خلال متجر جوجل بلاي.

أما عن تحميل التطبيق للهواتف التي تعمل بنظام نظام آيفون فيمكن تنزيل التطبيق عن طريق متجر أيتونز من هذا الرابط https://apps.apple.com/sa/app/tawakkalna/id1506236754. حساب توكلنا الرسمي على تويتر حساب تطبيق توكلنا الرسمي يوفر حساب له على المنصب تويتر العالمية، حيث يمكن من خلالها التواصل مع خدمة الدعم الفني لحل أي مشكلات يتعرض لها أي مستخدم في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.

حيث أن يمكن بسهولة استخدام الموقع من أجل أن يكون مناسبًا الوضع الراهن بالمملكة في ظل جائحة قرون وتطبيق توكلنا يمتلك حساب على منصة التويتر من خلال الرابط التالي https://twitter.com/TawakkalnaApp.

ويمكن الدخول للحساب بشكل مباشر والقيام بإرسال رسالة تحتوي على كافة المشكلات التي يتعرض لها المستخدم. الوسوم عمر شويل - جدة رقم توكلنا الموحد وطرق التواصل مع الدعم الفني - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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