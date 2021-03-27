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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الترقيات في مسار النظام الجديد 1442 تهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل دائم بتسهيل إمكانية التقديم على الترقيات في مسار النظام الجديد التي يتم التقديم عليها على مدار العام هو بالتالي يهتم بها جميع الموظفين لأنها تساعدهم على الترقية في السلم الوظيفي، وبالتالي يزداد قيمة الراتب الخاص بهذا الموظف ويمكن للجميع التقديم عليها من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل ويتم إضافة كافة البيانات الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة التقديم على الترقيات في مسار وعلي نظام الترقيات

التقديم على الترقيات في مسار

يمكن التقديم على هذه الترقيات بعد الحصول على موافقة رسمية من مدير المصلحة التي يتواجد فيها العامل، حيث يقوم المدير بالموافقة على الأسماء المحددة في القائمة التي تستحق الحصول على الترقيات وبالتالي يتم متابعة الموظفين المتواجدين في القائمة وبالتالي يتم اختيار الشخص الأمثل ويتم تحديد تحديد على حسب أداء الموظف فى العمل وبالتالى يتم اختيار الأداء الأفضل في الأقدمية.

يتم الموافقة بشكل رسمي على طلب الترقية المقدمة في مسار وذلك من خلال الأمر الملكي ولا يتم السماح للموظف استلام العمل إلا بعد استلام هذا الأمر، ويتم سحب هذه الترقية خلال 30 يوم إذا لم يكن هذا الموظف باستلام العمل.

نظام الترقيات الجديد

يستطيع الموظف أن يحصل على الترقية إذا كانت هذه الوظيفة شاغرة مع أهمية تواجد آلاف الشروط المؤهلات التي تم تحديدها لهذه الوظيفة الجديدة بالإضافة إلى أهمية الحصول على موافقة رسمية من قبل الوزارة وينبغي أن تكون الوظيفة التي يريد العامل الحصول عليها من ضمن السلم الوظيفي بشكل مباشر والفترة التي كان متواجد فيها في مرتبته الحالية لا تقل عن أربع سنوات، وبالتالي يتم قبوله للحصول على هذه الترقية، أما في حالة صدور وخصومات أو جزاءات في حق هذا الموظف لم يتمكن من الحصول على هذه الترقيات.