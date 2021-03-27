البنك العربي لتمويل المتقاعدين بدون تحويل راتب بالمملكة العربية السعودية

البنك العربي لتمويل المتقاعدين، حيث يعتبر تمويل البنك العربي من اهم التمويلات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية، ويقوم البنك العربي بتقديم عدد من الخدمات المصرفية المميزة منها تمويل البنك العربي بدون تحويل راتب، والذي يعتبر احد اهم القروض التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة، أما قروض للمتقاعدين البنك العربي فتعتبر من الخدمات الهامة جدا، وهو من افضل بنك يعطى قروض للمتقاعدين وأيضا للموظفين، ويقدم أيضا قروض للمتقاعدين البنك العربي والتي تقدم باجرائات بسيطه، ومن اهم ما يميز البنك هو انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها مما يسبب حالة من الارتياح لدى عملاء البنك.

البنك العربي لتمويل المتقاعدين

يقوم البنك العربي بتمويل المتقاعدين وغير المتقاعدين من الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، ودائما ما نجد عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة يبحثون عن تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل البنك العربي للمتقاعدين، والبنك العربي من البنوك العريقة جدا داخل الأراضي السعودية، وهناك عدد من المميزات التي يمتلكها البنك وسوف نتعرف عليها في السطور القادمة، وسوف نعرض أيضا الأوراق والنماذج المطلوبة من اجل الحصول على تمويل البنك العربي للمتقاعدين.

مميزات البنك العربي

سهولة الاجرائات الخاصة بالحصول على التمويل.

البنك العربي يقدم اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

يمكن تأجيل أو 3 أو 6 أقساط بحيث لا يتجاوز مدة السداد عن 60 شهرا.

أمكانية إعادة التمويل.

يعفى الورثة من سداد الأقساط المتبقية في حالة وفاة العميل.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

خطاب من جهة عمل المستفيد تشمل تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنين الخدمة.

خطاب تحويل الراتب من نظام سريع معتمد من جهة العمل.

تقديم صوره من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم صورة من الاقامه سارية المفعول.

من الخدمات الهامة التي يقدمها البنك العربي هي الخدمات الإلكترونية، حيث يتميز البنك بخدماته الإلكترونية المميزة منها أهمها حاسبة بنك العربي، حيث من خلال هذه الخدمة يمكن الدخول على موقع البنك وكتابة الاسم الخاص بالعميل وكلمة المرور ومنها التعرف على قيمة القرض والأقساط المسددة شهريا.