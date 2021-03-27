نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي و طريقة التحويل من مباشر الافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي ، هو أحد أهم الأسئلة التي يطرحها المستفيدون من مصرف الراجحي وعملائه، خاصة وأنه أحد أفضل البنوك في السعودية، حيث يطور الكثير من خدماته، ويقدم للعملاء الكثير من التسهيلات سواء في القروض أو الحسابات الشخصية بمصرف الراجحي، وكلها تستهدف في النهاية تحقيق رغبات، عملاء مصرف الراجحي.

كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي

من بين أهم الخدمات المصرفية التي قدمها مصرف الراجحي للعملاء، خدمة مباشر الأفراد الراجحي، والتي تمكّن عميل بنك الراجحي، من إتمام كافة أموره المالية ومعاملاته، دون أن يتطلب الأمر الذهاب إلى بنك الراجحي بنفسك.

ومن أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، كل ما يلي:

تفعيل أبشر عن طريق الراجحي.

خدمة الإنترنت المصرفية الراجحي.

التعرف على كشف الحساب الخاص بك.

معرفة كل البيانات المتعلقة بأي تمويل حصلت عليه من الراجحي.

معرفة رقم الحساب في بنك الراجحي.

تجديد بطاقة الراجحي.

تحديث بيانات بنك الراجحي.

تفعيل المحفظة في الراجحي.

تنشيط حساب الراجحي المجمد.

تحديث حساب الراجحي عن طريق النت.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الهوية.

تجديد بطاقة الصراف الراجحي.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الاقامة عن طريق الهاتف.

معرفة ايبان الراجحي.

فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين.

خطوات التسجيل في مباشر الافراد الراجحي

التسجيل في مباشر أفراد الراجحي ليس صعبًا، وإنتما يتطلب منك اتباع عدة خطوات بسيطة، بهدف تسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد، وذلك كما يلي:

تأكد أولًا أن تكون بطاقة الصراف الآلي، الخاصة بك سارية، قبل التوجه لتسجيل الدخول في مباشر الأفراد. قم بتسجيل الدخول من رابط الموقع الرسمي. قم باختيار مباشر الأفراد من الموقع. قم بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية بالراجحي. أكد صحة رقم هاتفك، في بطاقة الصراف الآلي. قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك أثناء التسجيل، وأبرزها الرقم السري، ورقم الحساب، ورقم الصراف الآلي نفسه. قم بالضغط على تسجيل الدخول، عقب الانتهاء من إتمام إدخال البيانات. قم باختيار خدمة مباشر الأفراد، وقم بعمل تعديل ثم اضغط على كلمة تسجيل. استكمل إدخال باقي البيانات، وضع كلمة مرور وبريدك الإلكتروني، ثم اختر الاستمرار. قم بفتح بريدك الإلكتروني، واحصل على رمز التأكيد المرسل من مصرف الراجحي. قم بإدخال رمز التأكيد في مكانه بالموقع. انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك على الشاشة، رسالة تؤكد لك إتمام التسجيل في مباشر الأفراد الراجحي.

كيف احول من مباشر الافراد

طريقة التحويل من مباشر الافراد، يمكنك اتباع عددًا بسيطًا من الخطوات، وذلك كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد الراجحي. اذهب إلى أيقونة الحوالات، ثم اختر التحويل إلى الحساب في مصرف الراجحي. اختر أيقونة مستفيد جديد. أدخل رقم لحساب الخاص بك. اكتب اسمك المختصر داخل المربع ، الذي يظهر أمامك على الشاشة. قم باختيار أيقونة تنشيط مستفيد، أو اذهب إلى قائمة المستفيدين، ثم قم بتنشيط اسم المستفيد الذي ترغب به، موضع علامة (صح) إلى جوار اسمه، ثم اضغط على اسمه. انتظر حتى وصول رسالة على جوالك، تخبرك بالرقم السري المكون من 4 أراقم فقط. ثم تواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي، 920001885 ثم اتبع التعليمات للانتهاء من خطوات تحويل من مباشر الأفراد.

طريقة شحن سوا من مباشر الافراد

أجبنا عن سؤال كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي، وبالتالي أصبح لك الحق في استخدام كافة خدمات الراجحي المصرفية، إلكترونيًا وأنت في منزلك عبر الإنترنت، وأبرز وأهم تلك الخدمات هو شحن بطاقة سوا أفراد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى حسابك بموقع مصرف الراجحي الرسمي. سجل بيانات حسابك وكلمة المرور. عقب الدخول إلى الموقع، قم باختيار أيقونة المدفوعات. ثم اختر أيقونة السوق الإلكتروني. عقب الدخول اختر بطاقات شحن جوال، ثم اختر الاتصالات السعودية. أدخل رقم هويتك الوطنية، ثم بيانات جوالك. قم باختيار رقم الحساب، والذي سيتم سحب مبلغ الشحن للبطاقة من خلاله. قم باختيار استمرار. أدخل الكلمة السرية التي تم إرسالها على جوالك. انتظر قليلًا وسوف تصلك رسالة بنجاح العملية، وإتمام شحن بطاقة سوا.

الاستعلام عن تحويل الراجحي من خلال الهاتف

يمكنكم الآن الاستعلام في أي وقت ترغب به، عن تحويل الراجحي من حسابك الشخصي، من خلال التواصل الآني عبر الهاتف، وهو هاتف تحويل الراجحي المتاح للمستفيدين كافة، والرقم هو (800-1190-088)، وهذا الرقم المهم لعملاء بنك الراجحي، مهم للغاية وهو متاح طيلة ال24 ساعة يوميًا وفي أي وقت، وكل الخدمات المقدمة للعملاء من خلاله مجانية تمامًا، ويقدم هذا الرقم عددًا من الخدمات منها؛ الاستعلام عن الحوالات، وإلغاء الحوالات التي تم إجراؤها، وكذلك إمكانية التعديل على الحوالة، وتعديل مستفيد لدى صاحب الحساب، وكذلك إضافة مستفيد آخر.

تحويل الراجحي عن طريق النت

إذا أردت القيام بعمل تحويل بنك الراجحي عبر الإنترنت، فهي عملية بسيطة للغاية وتتم بخطوات سهلة، فقط اتبعها كما أشار إليها بنك الراجحي وسوف تعمل معك تلك الطريقة، والخطوات كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي. قم باختيار حساب الأفراد. ثم قم بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية. ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية، باعتبارك عميل لدى بنك الراجحي. قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، وكذلك رقمي الجوال والحساب. ثم اختر تسجيل الدخول. سوف تجد أمامك خيار مباشر للأفراد، قم باختياره. ثم قم بالتسجيل مرة أخرى. قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منك. ثم قم بإدخال كود التحقق السري، المرسل إليك عبر الجوال. هكذا تصل إليك رسالة تؤكد نجاح تسجيلك، في مباشر أفراد الراجحي. قم في هذا الوقت بكتابة بيانات الشخص المراد، التحويل له عبر الراجحي نت. قم بإدخال المبلغ المراد تحويله عبر الراجحي. أدخل رقم الشخص المراد أن تحول له عبر بنك الراجحي. سوف يتم خصم المبلغ من حسابك وتحويله إلى الشخص المحدد، وفقًا لشروط مصرف الراجحي. يمكنك التأكد من التحويل، عبر خدمة عملاء بنك الراجحي، أو الشخص الذي قمت بالتحويل له.

كيفية إضافة المستفيدين في بنك الراجحي

قم بتسجيل الدخول إلى رابط تطبيق مباشر الراجحي المخصص للأفراد. ثم قم باختيار القائمة الرئيسية ةأمامك من التطبيق. قم باختيار أيقونة تحويل من القائمة، ثم اضغط عليها. سوف تجد أيقونة إضافة مستفيد جديد، قم بالضغط عليها. قم بتحديد نوع المستفيد المراد إضافته إلى مباشر الراجحي. قم بتسجيل كل بيانات المستفيد المكتوبة أمامك، وهي البريد الإلكتروني واسمه، ورقم الحساب. قم بعمل حفظ للمعلومات والبيانات التي تم إدخالها. وهكذا تكون قد أضفت مستفيد جديد إلى حسابك، ويمكنك الآن إجراء عملية التحويل له.

وبتلك الطريقة والخطوات البسيطة، تكون قد علمت كيفية شحن سوا من مباشر الافراد، وحصلت على إجابة لأهم سؤال يطرحه عملاء مصرف الراجحي، وهو كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي.