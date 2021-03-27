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عمر شويل - جدة أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 الذي ينتظره المسلمين في جميع أنحاء العالم، لما له من بهجة وفرحة خاصة في نفوس المسلمين؛ وتبدأ علامات الفرح والسرور بهلول عيد الفطر المبارك، وتبدأ مظاهر الاحتفالات بدءًا من صلاة العيد واللبس الجديد، وزيارة الأقارب، وصلة الأرحام، فعيد الفطر هو بمثابة مكافأة للمسلمين عن صيام وقيام شهر رمضان الكريم الذي يأتي مرة واحدة في العام، ويحصل الموظفين في كافة مؤسسات الدولة على إجازة رسمية في عيد الفطر.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية

يبدأ عيد الفطر المبارك 2021 مع نهاية شهر رمضان الكريم، واستطلاع هلال شهر شوال في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان؛ حيث أن عيد الفطر المبارك يوافق الأول من شهر شوال 1442.

يتم تحديد بدايات ونهايات شهور السنة الهجرية من خلال استطلاع الهلال في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر؛ للتعرف على إذا ما كان غدًا المتمم للشهر الهجري، أم أنه بداية شهر هجري جديد، وكذلك الحال بالنسبة لرؤية هلال عيد الفطر المبارك.

طبقًا للحسابات الفلكية فإن عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية سيكون يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2021 م، وتبدأ ليلة عيد الفطر المبارك من غروب شمس آخر أيام شهر رمضان الكريم حتى صباح اليوم التالي الأول من شوال.

موعد إجازة عيد الفطر 1442 للموظفين

يحصل جميع الموظفين العاملين في جميع مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة على إجازة عيد الفطر 1442 مدفوعة الأجر؛ وذلك لأنها من الإجازات الرسمية في السعودية المنصوص عليها في لائحة الإجازات، ولكن تختلف مدة الإجازة بين القطاعين العام والخاص.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين العاملين في القطاع العام “الخدمة المدنية” في يوم الجمعة الموافق 25 رمضان 1442، وتستمر إجازة رمضان حتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك الخامس من شهر شوال، وتكون العودة الرسمية للعمل في صباح اليوم السادس من شهر شوال، بينما تبدأ إجازة عيد الفطر للموظفين في مؤسسات القطاع الخاص منذ نهاية اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتستمر حتى اليوم الرابع من شهر شوال 1442 هـ.

وبهذا نكون تعرفنا على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية، وإجازة عيد الفطر 1442 للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.