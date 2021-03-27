نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن التقسيط بدون فائدة بمصرف الراجحي حتي 12 شهر و 0% هامش ربح ببرنامج تساهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقسيط بدون فائدة بمصرف الراجحي، يقدم بنك الراجحي خدمة تقسيط مشترياتك بدون هامش ربح من خلال برنامج 0% تساهيل وحتي 12 شهر، ولذلك يمكنك بكل سهولة التسوق وتلبية جميع احتياجاتك لتجهيز أثاث منزلك أو الأجهزة المنزلية والإلكترونية بكل سهولة واقتناء أفخم الماركات التجارية العالمية وكل ذلك بفرصة سداد مشترياتك المستحقة علي البطاقات الائتمانية بأقساط شهرية ثابتة وميسرة تبدأ من3 أو 6 أو 9 أو 12 شهر وبدون رسوم من خلال المحلات التجارية المتعاقدة مع بنك الراجحي السعودي.

التقسيط بدون فائدة بمصرف الراجحي من خلال برنامج 0% تساهيل

الآن يمكنك بكل مرونة شراء كل ما تحتاجه ويقدم لك مصرف الراجحي سهولة ومرونة في السداد مع برنامج تساهيل و البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك، قسط مشترياتك مع بطاقة المرابحة الائتمانية.

قسط قيمة مشترياتك بقيمة 1,000 ريال سعودي أو أكثر على 3 أو 6 أشهر بدون هامش ربح مع برنامج 0%تساهيل وللاستفادة من عرض التقسيط بدون هامش ربح، يجب أن لا تقل قيمة فاتورة مشترياتك عن 1,000 ريال سعودي لأي تاجر تقوم بالشراء لديه، كما انه يحق لك إدراج أربعة عمليات تقسيط ببرنامج 0% تساهيل ويطبق العرض علي بطاقات المرابحة الائتمانية فقط (بطاقة الراجحي الائتمانية).

ولكي تتمكن من طلب تقسيط مشترياتك عبر برنامج 0%تساهيل يجب عليك الاتصال علي الهاتف المصرفي 920003344 وقبل نهاية الشهر الميلادي لكشف الحساب وطلب تحويل معاملاتك إلى برنامج تساهيل.

التجار المشاركين ببرنامج تساهيل شركاء مصرف الراجحي

بفضل التجار المشاركين في برنامج تساهيل بنك الراجحي يمكنكم الحصول على ما تريدينه بسهولة من خلال برنامج تساهيل سواء كنت تريد تغيير أثاث منزلك، أو شراء أجهزة إلكترونية أو هاتف جوال، أو قضاء عطلة مع عائلتك، أو الحصول علي الرعاية الصحية،وسنقدم لكم ف هذه المقالة بعض التجار المشاركون والمتعاقدون مع مصرف الراجحي.

نون NOON : استخدم أي من بطاقات المرابحة الائتمانية لدى نون بحد أدنى 1000 ريال وحول قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6أشهر يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021

المنيع almanea : استخدم أي من بطاقات المرابحة الائتمانية لدى محلات حمد المنيع بحد أدنى 1000 ريال وحول قيمة مشترياتك إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهر يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021.

البسام للأجهزة المنزلية : استخدم أي من بطاقات المرابحة بحد أدنى 1000 ريال سعودي وحول قيمة شرائك إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهر، يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021.

عيادات ريفليكت: من خلال أي من بطاقات المرابحة الائتمانية وبحد أدنى 1000 ريال و حول قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهر يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021

فيرجن ميجاستور: قم بتحويل مشترياتك بحد أدنى 1000 ريال إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 شهر يسري العرض حتى 01 سبتمبر2021

ثري دايز : عند شرائك باستخدام بطاقات المرابحة الائتمانية لدى 3days بحد أدنى 1000 ريال وتحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12شهر يسري العرض حتى 01 ديسمبر2021.

ماي ستور mystore : بطاقات الراجحي الائتمانية لدى Mystore بحد أدنى 1000 ريال وتحويل المشتريات إلى برنامج 0% تساهيل لمدة 12 شهر يسري العرض حتى 01 مايو 2021.

STC: قم بالشراء لدى stc بحد أدنى 1000 ريال و حول قيمة مشترياتك إلى برنامج 0% تساهيل لمدة 12 شهر يسري العرض حتى 01 مايو 2021، ولا يشمل تسديد فواتير الاتصالات.

وودي : قم بالشراء لدى وودي للأثاث المكتبي و المنزلي بحد أدنى 1000 ريال و حول قيمة العملية إلى برنامج 0%تساهيل لمدة 12 أو 6 أشهر، يسري العرض حتى 16 أغسطس 2021.

مجموعة فواز الحكير: أستخدم أي من بطاقات الراجحي الائتمانية عند تسوقك لدى أحد العلامات التجارية التالية بحد أدنى 1000 ريال و قسط قيمة العملية مع برنامج 0%تساهيل حتى 3 أشهر بدون هامش ربح ، يسري العرض حتى 30 يونيو 2021

زارا: اشتري لدى زارا بحد أدنى 1000 ريال و حول قيمة العملية إلى برنامج 0%تساهيل حتى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2021

إل سي واي كيكي: عند شرائك لدى إل سي واي كيكي بحد أدنى 1000 ريال و تحول قيمة العملية إلى برنامج 0%تساهيل حتى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2021

لفتيس : اشتري لدى لفتيس بحد أدنى 1000 ريال و حول قيمة العملية إلى برنامج 0%تساهيل حتى 3 أشهر. يسري العرض حتى 30 يونيو 2021

شروط تقسيط بدون فائدة مع برنامج 0% تساهيل

للاستفادة من ميزة تقسيط مشترياتك، يجب عليك طلب تحويل العملية إلى التقسيط (عبر الهاتف المصرفي أو أي وسيلة أخرى يحددها بنك الراجحي ) وذلك قبل أن تصبح مستحقة لعكسها في قائمة المستحقات التالية، ولا يمكن تحويل العملية إلى التقسيط بمجرد فوترتها.

سيضاف القسط الشهري إلى الأقساط المستحقة القائمة على البطاقة، وفي حال عدم التزام العميل بالسداد الشهري بالتاريخ المحدد ، فسوف يتم التعامل مع العملية كعملية بطاقة المرابحة العادية للذلك الشهر واحتساب ربح المرابحة 1% للشهر.

الحد الأقصى لخطط التقسيط لكل بطاقة هو (4) خطط تقسيط نشطة وبحد أدني 1000 ريال سعودي لكل عملية.

لا يمكن تقسيط عمليات السحب النقدي.

ويمكنك الاستفادة من خدمات مصرف الراجحي المتعددة مثل خدمة تحويل الأموال وخدمة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.