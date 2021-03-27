أين تقع أعمدة الرجاجيل Ragajil في السعودية.. وصفاتها ودلالاتها في المتاحف

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عمر شويل - جدة أين تقع أعمدة الرجاجيل سؤال يكرره المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فضلا عن تساؤلات الزائرين عن أعمدة الرجاجيل لاسيما أن لوحة راجيل تظل من الألغاز حتى الآن، رغم كاتبة الكثير من المجلدات عنها وفي إطار الإجابة عن أين تقع أعمدة الرجاجيل، ونوضح أن الرجاجيل نسبة إلى رجال في اللغة العربية حيث ترى الأعمدة على أنها رجال واقفين عند النظر إليها من بعيد.

أين تقع أعمدة الرجاجيل Ragajil في السعودية

حددت جغرافية المملكة أين تقع أعمدة الرجاجيل على أن تكون في الحافة الشمالية الغربية لصحراء نفوذ وتحديدًا في بمنطقة 10 كم جنوب شرقي مدينة سكاكا في منطقة الجوف بريف قارة.

ويضم السهل القاحل من مجموعات من 50 حجرا شامل أعمدة، ويُعتقد أن عمرها يزيد عن 5000 عام ويزن كل منها 5 أطنان.

متى ظهرت أعمدة الرجاجيل

تمكنت البعثة السعودية الألمانية المسئولة عن التنقيب في موقع الرجاجيل خلال الفترة ما بين عامي 1396 و1397 من اكتشافها في العصر النحاسي، ويعد أقدم معلم بشري في شبه الجزيرة العربية.

أعمدة الرجاجيل في السعودية

صنعت أعمدة الرجاجيل في السعودية من الأحجار الرفيعة والطويلة التى يصل ارتفاعها إلى 10 أقدام وفيها منحوتات تتحدد مع شروق الشمس وغروبها، وتثير أعمدة الرجاجيل الغموض مع وجود الفخار والمنحوتات الصخرية بنفس المنطقة، ويأتي علماء الآثار من كل مكان لرؤية أعمدة الرجاجيل في السعودية.

الجدير بالذكر أن أفادت الإدارة العامة للآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية، اكتشاف أعمدة الرجاجيل بجانب العديد من المكتشفات الأثرية كاشطات ومظلات وشفرات ومجموعة من القطع الخزفية، وتظهر الأعمدة أنها مرتب عشوائي للمراقب العر ضي بينما تظهر على أنها خطوط متوازية بين الشرق والغرب عند النظر إليها بصورة عامة.

آراء علماء الآثار في أعمدة الرجاجيل