أين تقع أعمدة الرجاجيل Ragajil في السعودية.. وصفاتها ودلالاتها في المتاحف

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عمر شويل - جدة أين تقع أعمدة الرجاجيل سؤال يكرره المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فضلا عن تساؤلات الزائرين عن أعمدة الرجاجيل لاسيما أن لوحة راجيل تظل من الألغاز حتى الآن، رغم كاتبة الكثير من المجلدات عنها وفي إطار الإجابة عن أين تقع أعمدة الرجاجيل، ونوضح أن الرجاجيل نسبة إلى رجال في اللغة العربية حيث ترى الأعمدة على أنها رجال واقفين عند النظر إليها من بعيد.
أين تقع أعمدة الرجاجيل Ragajil في السعودية
حددت جغرافية المملكة أين تقع أعمدة الرجاجيل على أن تكون في الحافة الشمالية الغربية لصحراء نفوذ وتحديدًا في بمنطقة 10 كم جنوب شرقي مدينة سكاكا في منطقة الجوف بريف قارة.
ويضم السهل القاحل من مجموعات من 50 حجرا شامل أعمدة، ويُعتقد أن عمرها يزيد عن 5000 عام ويزن كل منها 5 أطنان.
متى ظهرت أعمدة الرجاجيل
تمكنت البعثة السعودية الألمانية المسئولة عن التنقيب في موقع الرجاجيل خلال الفترة ما بين عامي 1396 و1397 من اكتشافها في العصر النحاسي، ويعد أقدم معلم بشري في شبه الجزيرة العربية.
أعمدة الرجاجيل في السعودية
صنعت أعمدة الرجاجيل في السعودية من الأحجار الرفيعة والطويلة التى يصل ارتفاعها إلى 10 أقدام وفيها منحوتات تتحدد مع شروق الشمس وغروبها، وتثير أعمدة الرجاجيل الغموض مع وجود الفخار والمنحوتات الصخرية بنفس المنطقة، ويأتي علماء الآثار من كل مكان لرؤية أعمدة الرجاجيل في السعودية.
الجدير بالذكر أن أفادت الإدارة العامة للآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية، اكتشاف أعمدة الرجاجيل بجانب العديد من المكتشفات الأثرية كاشطات ومظلات وشفرات ومجموعة من القطع الخزفية، وتظهر الأعمدة أنها مرتب عشوائي للمراقب العر ضي بينما تظهر على أنها خطوط متوازية بين الشرق والغرب عند النظر إليها بصورة عامة.
آراء علماء الآثار في أعمدة الرجاجيل
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حسين المبارك: مدير متحف سابق ورئيس لجنة الترويج السياحي: علماء الآثار يعتقدون أن أعمدة الرجاجيل في الجوف بنيت قبل 3000 ق. قبل الميلاد يعود. عندما بدأت الحضارة الإنسانية في الازدهار في مصر القديمة والعراق كما يوجد على الحجارة رسومات على الجدران تربطها بآلهة ما قبل الإسلام مثل الإلهة والطبيب. كما هو الحال مع ستونهنج، لا يوجد إجماع حول ما إذا كان الموقع معبدًا أو مقبرة أو مكانًا لعلم الفلك أو أي شيء آخر.
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ويعتقد العلماء أن ستونهنج كانت بين 3000 و 1600 قبل الميلاد. بني. ج- كانت الحجارة موضوعة عمداً على حافة الصحراء ، ربما لعبادة الشمس. كان يعبد الشمس في شمال شبه الجزيرة العربية والقمر في الجنوب. “يتم اختيار أعلى مكان للعبادة بشكل عام”.
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قال البعض: إنها قبيلة تحولت إلى حجر بفعل أشياء نجسة ، كخبز ينظف باللبن أو يغسل به. لكن هذه مجرد أساطير. لا نريد ربط الموقع بأشياء دينية الآن لأننا نريد الترويج للسياحة.
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ماجد خان: خبير كبير درس المواقع العربية لمدة 30 عامًا: “لدينا العديد من المواقع الغامضة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية … لكننا لا نعرف لماذا أو من أنشأها”. Raggelsteine جزء من اللغز” “لديك علاقة بالدين، ربما لها علاقة فلكية”.
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“لا يوجد دليل أثري يدعم القصة” نحفر ولا يوجد سيراميك” يمكن إرجاع تاريخ أعمدة Ragagel إلى وقت تغيرت فيه شبه الجزيرة من أرض البحيرات والأشجار المرسومة على اللوحات الصخرية إلى منطقة الصحراء الجافة اليوم”.
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عبد الرحمن الأنصاري: طبيب وعالم آثار “هذا النوع من الحجر يمكن في معظم الحالات أن يرتبط بطقوس أيديولوجية. أم هو شكل استنتاجي في النحو وعلم الفلك”.
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