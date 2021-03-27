طريقة التقديم على الترقيات في مسار 2021 والاستعلام على masar.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الترقيات 2021 في مسار تشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء السيدات أو الرجال، حتى يكون الاستعلام والتقديم على منصة مسار للقبول في الترقيات المقدمة في وزارة الموارد البشرية السعودية كما أن هناك شروط الترقيات في مسار 2021 ويتولى التظام الموافقة من قبل الموظف على شروط شغل الوظيفة المراد ترقيته عليها، والتقديم على منصة مسار بشكل رسمى لتكوين قاعدة بيانات شاملة، وفي هذا التوقيت يزداد البحث عن طريقة التقديم على الترقيات في مسار.

طريقة التقديم على الترقيات في مسار 2021

يمكن للمواطنين والمواطنات طريقة التقديم على الترقيات في مسار 2021 من وزارة الموارد البشرية السعودية على موقع مسار من خلال التالي:

تسجيل الدخول على موقع مسار

النقر على عروض الخدمة.

مطالعة إعلانات الترقيات.

حدد الرغبات الوظيفية للحصول على ترقيات بها.

الضغط على إظهار.

الضغط على إرسال للترقيات.

الاستعلام عن ترقيات مسار 1442

الدخول على مسار تسجيل دخول. الضغط على ترقيات الخدمة. الإطلاع على إعلانات الترقيات واختيار الرغبات الوظيفية. مطالعة نتيجة المفاضلة. الضغط على إشغال الوظائف بالترقيات.

موقع مسار للترقيات

وفرت وزارة الموارد البشرية منصة مسار للترقيات بما يسهل على السعوديين إمكانية التقديم والاستعلام عليها، بجانب التمييز بين الموظفين والموظفات بالمملكة في جميع الترقيات المعلنة من قبل الحكومة السعودية، بتصنيف يشمل كل مدينة.

والجدير بالذكر أن تستهدف وزارة الموارد البشرية ترقية 12 ألف موظف سنويًا، بما يستهدف تطوير القطاعات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 والنهوض بكافة القطاعات ودمج المرأة السعودية في سوق العمل.

شروط التقديم في منصة مسار للترقيات

اشترطت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية مجموعة معايير في منصة مسار للترقيات لتكون على النحو التالي: