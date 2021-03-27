كيفية تحويل المال دوليا عبر بنك الراجحي بصورة فورية بأدق الخطوات

كيفية تحويل المال دوليا يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية خدمة تحويل الأموال لأي مكان حول العالم على مدار اليوم كاملا، وكان الهدف من هذه الخدمة مساعدة المواطنين المغتربين لسهولة إرسال التحويلات المالية لذويهم وعائلاتهم في أوطانهم الرئيسية بطريقة ألكترونية سهلة وأمنه دون أدنى مشاكل أو مخاطرة بالمبلغ المراد إرساله، كما يقدم مصرف الراجحي عدة خيارات لتحويل الأموال دوليا منها بنك إلى بنك أي حساب في البنك المراسل، وكاش أونلاين أي مستفيد ليس لديه حساب عن طريق البنك المراسل، شريك ثالث أي بنك غير مراسل عبر البنوك المراسلة من الباب إلى الباب بعنوان المستفيد. كما يمكنك التعامل أونلاين بجميع التعاملات المصرفية بالتسجيل في خدمة مباشر للأفراد.

كيفية تحويل المال دوليا بصورة فورية عبر الهاتف الجوال

أرسل رسالة نصية إلى الرقم الموحد 7887 بحيث يحتوي نص الرسالة علي الآتي:

الرمز الخاص بنوع التحويل المرغوب فيه وفي هذه الحالة الرمز الخاص بالتحويل الشخصي هو (تش). اضغط مسافة وقم بكتابة الرقم السري الخاص بخدمة جوال الراجحي. اضغط مسافة قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك شخصيا. اضغط مسافة ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بالشخص المراد تحويل المبلغ المالي إليه. الآن اضغط مسافة وقم بإدخال المبلغ المراد تحويله واضغط إرسال.

الرموز الخاصة بتحويلات البنك الراجحي

يقدم البنك مجموعة من الرموز المستخدمة قبل رقم الحساب الخاص بك في حالات تحويل الأموال عبر خدمة الهاتف الراجحي وتتمثل هذه الرموز في الآتي:

الرمز (تش) يستخدم في التحول الخاص بحساب العميل أي التحويلات الشخصية.

الرمز (تر) يستخدم عند التحويلات المالية لشخص آخر لديه حساب بالبنك الراجحي أيضا.

رمز (تم) يستخدم عند التحويلات المالية لشخص لديه حساب بنكي ولكن ببنك أخر داخل المملكة العربية السعودية مع وجوب إضافته إلى القائمة الخاصة بالمستفيدين أولا وسنذكر لكم كيفية إضافة مستفيد بالخطوات أيضا.

رمز (تد) يستخدم عند التحويلات الدولية لخارج المملكة السعودية على أن يتم أول تحويل دولي من داخل فرع البنك الراجحي.

رمز (تخ) يستخدم عند تحويل الأموال لأحد الجمعيات الخيرية.

كيفية إضافة مستفيد في حسابك الخاص بمصرف الراجحي

كما ذكرنا أن رمز (تم) يستخدم عند تحويل المال لشخص لديه حساب ببنك أخر من داخل المملكة وعليك أضافته لقائمة المستفيدين أولا فكيف يتم ذلك بأبسط الخطوات: