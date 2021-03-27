رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة وخطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة: المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية لمواطنين المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مبلغ شهري يتم صرفها للمواطنين من الأيتام والمطلقات والمتزوجين حديثاً والفقراء، وتقدم هذة المساعدة شهرياً او ربع سنوية او سنوية، الهدف منها تحسين الظروف المعيشية لمن هم دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الإجتماعي او من غيرهم حتي وإن كانوا علي رأس العمل او لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد او خلافة تمنعهم من الحصول علي معاشات الضمان الإجتماعي، وعلي أن لا يتجاوز مقدار المساعدة عن مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل حالة.

خطوات ورابط التسجيل في المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية التسجيل في المساعدة المقطوعة لمن هم تنطبق عليهم الشروط التي حددتها ووضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتتلخص خطوات التقديم علي المساعدة المقطوعة في الخطوات الأتية:

الدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط علي إنشاء حساب في المساعدة المقطوعة.

القيام بملء جميع البيانات المطلوبة، رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور ورمز التحقق.

بعد كتابة جميع البيانات المطلوبة، القيام برفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

وأخيراً القيام بالضغط علي تسجيل.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروطاً محددة للحصول علي المساعدة المقطوعة ولابد من تطابق هذة الشروط علي المواطنين الراغبين في التقديم في المساعدة المقطوعة، والشروط كالأني:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل علي أي مساعدة مقطوعة داخل أراضي المملكة في نفس السنة.

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة ثلاثة ألاف ريال سعودي.

يتم منح هذة المساعدة للأسر محدودة الدخل وأصحاب معاشات الضمان الإجتماعي والأيتام والأرامل والمطلقات.

يتم تحديد قيمة المساعدة بناءاً علي عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة